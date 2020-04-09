Союз МС-16 с экипажем успешно запущен с Байконура

С космодрома Байконур, 9 апреля в 11 часов 5 минут 6 секунд по московскому времени, с площадки № 31 стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16». На борту космического корабля находится экипаж в составе космонавтов Роскосмоса командира Анатолия Иванишина и первого бортинженера Ивана Вагнера, а также астронавт NASA второго бортинженера Кристофера Кэссиди. Об этом FMG.NEWS сообщили вРоскосмоса.

Планируемая продолжительность полёта 63-го экипажа – 196 суток.

Они сменят 62-й экипаж долговременной экспедиции МКС – космонавта Олега Скрипочку и астронавта Эндрю Моргана и Джессику Меир, которые по плану должны вернуться на Землю 17 апреля.

Скажем, что родственники членов экипажа и друзей космонавтов не пустили на Байконур из-за мировой эпидемии.

Космонавтам предстоит выполнить программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживать работоспособность МКС и ряд других задач.

В городе Королёв, в Центре управления полётами начали отслеживать автономный полёт «Союз МС-16», стыковка которого должна завершиться сегодня в 17:15 по московскому времени.

Более того, сегодняшний пуск стал первым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём семейства «Союз МС» и экипажем на борту.

Напомним, что «Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, предназначенная для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников.

Отметим, что Китай с 2010 года производит большое количество космических запусков, чем США, уступая только России.