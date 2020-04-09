Президент Молдовы встретился с группой медиков с управленческим опытом

В ходе беседы, президент сообщил профессорам о предпринимаемых властями действиях по борьбе дальнейшего нераспространения эпидемии в стране.
Лидер страны отметил, что на данный момент проводятся не менее 400 тестов в день для диагностирования заболевания, но имеется возможность довести количество до 2000 ежедневно.
Кроме того, Додон рассказал о новом карантинном центре в «Молдэкспо», который открывается с целью снижения нагрузки с остальных больниц.
Также, в скором времени планируется открытие дополнительной лаборатории в Приднестровье и будут тестироваться лаборатории региона.
В том числе, глава государства заявил, что в ближайшее время ожидается гуманитарный груз с Китая и Турецкой Республики.