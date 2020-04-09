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Казахстан и США договорились скоординировать силы в борьбе с вирусом

Казахстан и США договорились скоординировать силы в борьбе с вирусом
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8 апреля рассмотрел меры кооперирования международных потенциалов в противостоянии эпидемии вируса COVID 19, в диалоге с госсекретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео. Разговор политиков состоялся в телефонном формате. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Глава Казахстана, начал беседу со слов благодарности в адрес американского государства за поддержку и предоставление гуманитарной помощи республике. Заокеанский политик передал твёрдое намерение официального Вашингтона расширить сотрудничество, направленное на скорейшее обезвреживание вируса и ликвидации его социально-экономических последствий.

В ходе разговора казахстанский лидер, сообщил американскому чиновнику, что государство Казахстан, полно решимости оказать практическую поддержку странам центрально-азиатского региона в борьбе с эпидемией и стабилизацией продовольственной безопасности.

Далее, стороны согласовали вопросы расширения межгосударственного-политического обмена на многоаспектной основе, ориентированного на перспективу. Следующей стадией беседы, стало достижение договорённости в укреплении торгово-экономического спектра взаимодействий.





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