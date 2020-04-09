Евросоюз предоставит 92 миллиона евро Армении для борьбы с эпидемии

Делегация Европейского Союза в Армении выделит 92 миллиона евро на неотложные и короткосрочные потребности государства. Об этом SNG.Today 8 апреля сообщили вЕС.

Добавим, что в стране в связи с распространением COVID-19 объявлено ЧП с 16 марта по 14 апреля. Также, до 12 апреля временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных.

Помощь от ЕС будет направлена на приобретение различного медицинского оборудования, обучение медперсонала и лаборантов, помимо этого, на поддержку бизнес-сообщества и социальные нужды, а также пострадавшим от коронавируса.

Кроме того, КНР 8 апреля отправил Армении 60 тысяч тестов, 60 тысяч медицинских масок и 120 аппаратов ИВЛ.

Армянское государство, также в качестве помощи получило 3 тысячи тестов от России, более того, ещё два российских борта привезут в страну медицинские принадлежности.

Отметим, что и США, через международное агентство по атомной энергии, поддержит усилия борьбы с коронавирусом в Армении, и предоставит 2000 тестов на коронавирус.

Напомним, что на 9 апреля в стране было подтверждено 921 случай коронавирусной болезни, 138 человек из них уже вылечены.