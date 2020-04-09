Украина защитит преступников от коронавируса

Украинские власти намерены обеспечить защиту учреждений государственной уголовно-исполнительной службы от коронавируса. Данный вопрос был обсужден 8 апреля замруководителя офиса президента Андреем Смирновым. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе лидера страны.

В рамках собрания было подчёркнуто, что важно предоставить пенитенциарным учреждениям средства индивидуальной защиты, которые должны снизить риски заражения COVID-19. Кроме того, того Смирнов затронул тему возможной амнистии для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести и на данный момент находящихся в местах отбывания наказания.

В ходе совещания чиновник акцентировал внимание на том, что важно не допустить необратимой ситуации в тюрьмах и следственных изоляторах.

Министр юстиции Денис Малюська, в свою очередь, отметил, что на рассмотрение парламенту был представлен законопроект, подразумевающий расширение возможности для отсрочки ряда приговоров.

Отдельный акцент был сделан на информировании персонала исправительных учреждений об основных мерах предосторожности и базовых норм проведения дезинфекции.

Смирнов сделал акцент на том, что ГУИС может обеспечить защиту своих сотрудников и заключённых собственными силами за счёт налаживания производства медицинских масок в швейных цехах соответствующих учреждений.