Президент Киргизии провёл телефонную беседу с вице-президентом ЕБРР

Официальные лица обсудили направления двустороннего партнёрства на ближайшее будущее, а также дали оценку совместным мерам по борьбе с распространением коронавирусной эпидемии.
Президент высоко оценил помощь ЕБРР инфраструктурным проектам по развитию систем водоснабжения и ирригации, кроме того, дал высокую оценку развитию общественного транспорта и управлению бытовыми отходами.
В том числе, Жээнбеков отметил, что на данный момент самым важным вопросом всего мирового сообщества является объединение общих усилий для недопущения дальнейшего проникновения пандемической инфекции и борьба с негативными экономическими последствиями.