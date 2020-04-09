Президент Киргизии провёл телефонную беседу с вице-президентом ЕБРР

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 8 апреля провёл телефонный разговор с представителем Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пиллу. В ходе беседы, вице-президент заявил, что ЕБРР и дальше намерен поддерживать муниципальные организации по улучшению систем инфраструктуры, и все намеченные проекты в стране будут вовремя реализованы, несмотря на кризисную обстановку в мире. Об этом сообщает

Официальные лица обсудили направления двустороннего партнёрства на ближайшее будущее, а также дали оценку совместным мерам по борьбе с распространением коронавирусной эпидемии.

Президент высоко оценил помощь ЕБРР инфраструктурным проектам по развитию систем водоснабжения и ирригации, кроме того, дал высокую оценку развитию общественного транспорта и управлению бытовыми отходами.

В том числе, Жээнбеков отметил, что на данный момент самым важным вопросом всего мирового сообщества является объединение общих усилий для недопущения дальнейшего проникновения пандемической инфекции и борьба с негативными экономическими последствиями.