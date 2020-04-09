Одобрен чрезвычайный проект Таджикистана по борьбе с COVID-19

Таджикские депутаты 8 апреля одобрили финансирование чрезвычайного проекта по борьбе с COVID-19. Программа будет реализована за счёт финансовых средств, выделенных Международной ассоциацией развития. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе минздрава страны.

Соответствующее соглашение было подписано ещё 3 апреля 2020 года. Затем президент Эмомали Рахмон предоставил документ на рассмотрение в парламент. Согласно договору, Международная ассоциация развития выделит 11,3 млн долларов правительству Таджикистана на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Министр финансов Файзиддин Каххорзода отметил, что грант состоит из четырёх частей. Основное направление соответствующих мер подразумевает закупку нового оборудования, тестов на выявление инфекции, обеззараживающих материалов, спецодежды и подготовку как минимум 100 коек в инфекционных больницах.

Конечная цель проекта, по словам чиновника, сохранение центров по реализации программ минздрава, направленных на осуществление и мониторинг соответствующего проекта в 2020–2021 годах.

На данный момент Таджикистан ведёт работу по расширению сотрудничества с другими финорганизациями в целях предотвращения появления коронавируса в стране.