Одобрен чрезвычайный проект Таджикистана по борьбе с COVID-19

Соответствующее соглашение было подписано ещё 3 апреля 2020 года. Затем президент Эмомали Рахмон предоставил документ на рассмотрение в парламент. Согласно договору, Международная ассоциация развития выделит 11,3 млн долларов правительству Таджикистана на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Министр финансов Файзиддин Каххорзода отметил, что грант состоит из четырёх частей. Основное направление соответствующих мер подразумевает закупку нового оборудования, тестов на выявление инфекции, обеззараживающих материалов, спецодежды и подготовку как минимум 100 коек в инфекционных больницах.
Конечная цель проекта, по словам чиновника, сохранение центров по реализации программ минздрава, направленных на осуществление и мониторинг соответствующего проекта в 2020–2021 годах.
На данный момент Таджикистан ведёт работу по расширению сотрудничества с другими финорганизациями в целях предотвращения появления коронавируса в стране.