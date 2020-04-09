Как идёт борьба с COVID-19 в Узбекистане рассказал Шавкат Мирзиёев

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля провёл видеоселекторное совещание, на котором обсудил результативность проводимой работы в городах и регионах, по противодействию эпидемии коронавируса. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Шавкат Мирзиёев, за это время, принял ряд конкретных мер, нацеленных на ограничение распространения COVID-19, в частности образована спецкомиссия и антикризисный фонд.

Кроме того, в Зангиатинском районе ускоренными темпами строится больница на 10 тысяч мест, также, в Юкоричирчикском районе уже работает карантинная зона на 10 тысяч человек, более того, до 15 мая планируется возвести ещё одну карантинную зону на 10 000 коек.

Также, за последнее время в Узбекистан возвращены порядка более 16 тысяч граждан, все они размещены в 160 изоляционных объектах.

Образован оперштаб, состоящий из опытных врачей, профессоров и эпидемиологов, которые проводят круглосуточное онлайн-консультирование по лечению заболевших. Узбекистан, также, осуществляет взаимодействие со специалистами из Китая, Кореи, России, Германии, Японии, Турции и других стран.

– Самое важное – подавляющая часть узбекского народа трезво оценивает возникшую ситуацию, работает удалённо, строго следует рекомендациям врачей и требованиям карантина, подаёт всем пример своей культурой, сознательностью и дисциплиной, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что страна обладает большими резервами и возможностями для полного удовлетворения внутреннего спроса на продукты питания.

Президент подчеркнул, о готовности узбекского народа бороться с этой угрозой плечом к плечу ярко свидетельствует тот факт, что за короткий срок граждане и различные организации перевели в фонд «Милосердие и здоровье» более чем 5 миллионов долларов.

Добавим, что предприниматель Алишер Усманов недавно тоже пожертвовал в данный фонд более 20 миллионов долларов.

Узбекский лидер также рассказал, что в областях страны крестьяне и фермеры, начали сельскохозяйственные работы.

– В эту трудную пору многонациональный народ Узбекистана не поддаётся панике и смятению, а наоборот, вновь проявляет железную волю, взаимоуважение и сплочённость с уверенностью в том, что эта пришедшая извне беда в скором времени минует, и настанут лучшие дни, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что 8 апреля в КНР открыли город Ухань, после почти трёхмесячного карантина, гражданам и властям Китая удалось побороть коронавирус.