Всех граждан Туркменистана проверят на коронавирус

Во всех регионах Туркменистана начнут проверки здоровья граждан на выявление коронавируса. В этих целях в областях и городах будут созданы специальные команды медработников. Инструкции были даны 8 апреля президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе рабочего совещания, сообщает ИА «Туркменистан сегодня»

На территории страны, в профилактических целях, будут также проведены специальные медицинские исследования. Для недопущения проникновения COVID-19 в государство туркменские власти применят дополнительные методы контроля.

Во всех населённых пунктах будут сформированы команды медиков, которые будут анализировать состояние здоровья разных групп населения. Лидер страны поручил в первую очередь провести обследования в детских садах, школах, лицеях и университетах.

Кроме того, правительство будет также поощрять физическую активность среди граждан. По мнению Бердымухамедова, физкультура играет важную роль в укреплении иммунитета, что, в свою очередь, позволяет организму становится невосприимчивым к различным инфекционным заболеваниям.

На данный момент в Туркменистане не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, и правительство страны принимает все необходимые меры для защиты экономики от влияния пандемии.