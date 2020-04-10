 
  • 00:25 – Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества 
  • 14:18 – Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии 
  • 23:50 – Азербайджанская нефть стоит 19 долларов, а баррель Джермука 110 долларов 
  • 00:25 – Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества 
  • 22:32 – Солистка группы The Hardkiss откровенно рассказала, делали ли ей пластические операции 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества

 
Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщило, что мелодия армянского дудука была признана ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества в 2005 году, передает «Арменпресс».
В 2008 году составляющая армянского нематериального культурного наследия под названием "Дудук и его мелодия” включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
"Армянский инструмент дудук и его мелодия являются одним из характерных проявлений армянской народной музыкальной культуры, он распространен и принят не только в музыкальном исполнительском искусстве, но и в обществе – в семьях, общинах, в различных культурных, образовательных организациях.
В последние годы реализуются многочисленные программы по сохранению, передаче и популяризации дудука, организуются местные и международные фестивали, флешмобы и другие мероприятия.
Одним из свидетельств этого является флешмоб "Станцуем Кочари” во французском городе Гренобль, который в этом году посвящен армянскому инструменту дудук (циранапох). Цель -выявить талантливых дудукистов и сделать мелодию армянского дудука узнаваемой по всему миру.
Два государства-члена Конвенции ЮНЕСКО 2003 года "О защите нематериального культурного наследия” – Азербайджан и Турция для регистрации в Списке ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества в 2021 году представили совместную заявку под названием "Исполнительское искусство и мастерство Балабана”. Заявку на музыкальный инструмент под названием балабан еще в 2012 году Азербайджан представил на регистрацию ЮНЕСКО, но процесс был приостановлен, заявка была включена в список ожидаемых.
Она будет представлена на рассмотрение межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия только в 2021 году, при условии, что она удостоится положительной оценки независимых экспертов органа Конвенции по оценке.
Отметим также, что согласно Конвенции, регистрация заявки на какой-либо элемент в списках нематериального культурного наследия той или иной страны не предполагает права собственности на элемент. При регистрации элемента в списке признаются культурные проявления, особенности и жизнеспособность данного элемента общинами, группами или частными носителями данного элемента в данной стране (или в случае многонациональных заявок в данных странах)”, – говорится в сообщении министерства.
 
Про дудук под названием «циранапох» упоминал ещё армянский историк V века Мовсес Хоренаци.
Инструмент дудук и музыка дудука являются неотъемлемой частью культурной жизни и общественной идентичности армянского народа. На протяжении многих веков она сопровождала все важные социальные события в жизни армян: народные празднования, торжества, песни и танцы, свадебные и похоронные церемонии и другое.
Согласно исследованию этномузыковеда доктора Джонатана Макколама (Dr. Jonathan McCollum), дудук изображен на многочисленных армянских рукописях Средневековья, символизируя армянскую национальную идентичность. Как отмечает Макколман, наиболее важным качеством дудука является его способность выражать диалектику и настроение армянского языка.
Большая российская энциклопедия называет дудук армянским инструментом


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 17


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Туркменистану доставлен оригинал сертификата о включении ковроделия в список ЮНЕСКО
    » Туркменское ковроделие внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
    » Искусство армянского письма включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
    » Армянский город Гюмри должен быть внесен в список ЮНЕСКО — посол Франции
    » Армянский дудук – в сериале «Игра престолов» (видео)
    » Церкви в каньоне Ахалкалаки присвоен статус памятника культурного наследия
    » Армения стала вице-президентом бюро Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
    » Армения в ЮНЕСКО провалила попытки Азербайджана и Турции «узурпировать» лаваш
    » Лаваш — армянский: ЮНЕСКО
    » В Армении будет создан региональный центр по сохранению и восстановлению культурного наследия
    » Крепость одной из древних столиц Армении — Вана включена в список наследия ЮНЕСКО
    » Карту с границами зон культурного наследия презентовали в Новом Афоне
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества

    • 00:25
    • 20
    • 0

    Казахстан и США договорились скоординировать силы в борьбе с вирусом

    • 19:13
    • 27
    • 0

    Как идёт борьба с COVID-19 в Узбекистане рассказал Шавкат Мирзиёев

    • 18:00
    • 36
    • 0

    Одобрен чрезвычайный проект Таджикистана по борьбе с COVID-19

    • 17:01
    • 38
    • 0

    Всех граждан Туркменистана проверят на коронавирус

    • 16:57
    • 38
    • 0

    Украина защитит преступников от коронавируса

    • 15:54
    • 34
    • 0

    Президент Киргизии провёл телефонную беседу с вице-президентом ЕБРР

    • 14:50
    • 38
    • 0

    Евросоюз предоставит 92 миллиона евро Армении для борьбы с эпидемии

    • 12:58
    • 36
    • 0

    Армения разработала новый тип мега убойного вооружения собственного производства

    • 12:26
    • 61
    • 0

    Президент Молдовы встретился с группой медиков с управленческим опытом

    • 12:16
    • 47
    • 0

    Союз МС-16 с экипажем успешно запущен с Байконура

    • 11:31
    • 39
    • 0

    В Азербайджане выявили 822 больных коронавирусом | Что скрывают?

    • 22:12
    • 58
    • 0

    В Таджикистане будут выпускать до 60 тыс. медицинских масок в день

    • 20:43
    • 72
    • 0

    МИД Туркменистана опровергло получение многомиллионной экономической помощи от США

    • 20:18
    • 84
    • 0

    За две недели Украина потратила около 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19

    • 19:46
    • 60
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57750
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52833
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48034
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43515
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37396
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 37031
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35894
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33216
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31539
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30558
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24307
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23431
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23260
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20989
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20613
    • 0

    Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества

    • 00:25
    • 20
    • 0

    Всех граждан Туркменистана проверят на коронавирус

    • 16:57
    • 38
    • 0

    Как идёт борьба с COVID-19 в Узбекистане рассказал Шавкат Мирзиёев

    • 18:00
    • 36
    • 0

    Одобрен чрезвычайный проект Таджикистана по борьбе с COVID-19

    • 17:01
    • 38
    • 0

    Президент Киргизии провёл телефонную беседу с вице-президентом ЕБРР

    • 14:50
    • 38
    • 0

    Украина защитит преступников от коронавируса

    • 15:54
    • 34
    • 0

    Евросоюз предоставит 92 миллиона евро Армении для борьбы с эпидемии

    • 12:58
    • 36
    • 0

    Казахстан и США договорились скоординировать силы в борьбе с вирусом

    • 19:13
    • 27
    • 0

    Президент Молдовы встретился с группой медиков с управленческим опытом

    • 12:16
    • 47
    • 0

    Союз МС-16 с экипажем успешно запущен с Байконура

    • 11:31
    • 39
    • 0

    Армения разработала новый тип мега убойного вооружения собственного производства

    • 12:26
    • 61
    • 0

    В Азербайджане выявили 822 больных коронавирусом | Что скрывают?

    • 22:12
    • 58
    • 0

    В Таджикистане будут выпускать до 60 тыс. медицинских масок в день

    • 20:43
    • 72
    • 0

    В Молдове более 45000 медработников борются с коронавирусной инфекцией

    • 18:08
    • 53
    • 0

    Глава Узбекистана и наследный принц Абу-Даби обсудили актуальные вопросы многоплановых отношений

    • 15:13
    • 64
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА