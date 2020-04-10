Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества



В 2008 году составляющая армянского нематериального культурного наследия под названием "Дудук и его мелодия” включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

"Армянский инструмент дудук и его мелодия являются одним из характерных проявлений армянской народной музыкальной культуры, он распространен и принят не только в музыкальном исполнительском искусстве, но и в обществе – в семьях, общинах, в различных культурных, образовательных организациях.

В последние годы реализуются многочисленные программы по сохранению, передаче и популяризации дудука, организуются местные и международные фестивали, флешмобы и другие мероприятия.

Одним из свидетельств этого является флешмоб "Станцуем Кочари” во французском городе Гренобль, который в этом году посвящен армянскому инструменту дудук (циранапох). Цель -выявить талантливых дудукистов и сделать мелодию армянского дудука узнаваемой по всему миру.

Два государства-члена Конвенции ЮНЕСКО 2003 года "О защите нематериального культурного наследия” –

Она будет представлена на рассмотрение межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия только в 2021 году, при условии, что она удостоится положительной оценки независимых экспертов органа Конвенции по оценке.

Отметим также, что согласно Конвенции, регистрация заявки на какой-либо элемент в списках нематериального культурного наследия той или иной страны не предполагает права собственности на элемент. При регистрации элемента в списке признаются культурные проявления, особенности и жизнеспособность данного элемента общинами, группами или частными носителями данного элемента в данной стране (или в случае многонациональных заявок в данных странах)”, – говорится в сообщении министерства. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщило, что мелодия армянского дудука была признана ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества в 2005 году, передает «Арменпресс».В 2008 году составляющая армянского нематериального культурного наследия под названием "Дудук и его мелодия” включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО."Армянский инструмент дудук и его мелодия являются одним из характерных проявлений армянской народной музыкальной культуры, он распространен и принят не только в музыкальном исполнительском искусстве, но и в обществе – в семьях, общинах, в различных культурных, образовательных организациях.В последние годы реализуются многочисленные программы по сохранению, передаче и популяризации дудука, организуются местные и международные фестивали, флешмобы и другие мероприятия.Одним из свидетельств этого является флешмоб "Станцуем Кочари” во французском городе Гренобль, который в этом году посвящен армянскому инструменту дудук (циранапох). Цель -выявить талантливых дудукистов и сделать мелодию армянского дудука узнаваемой по всему миру.Два государства-члена Конвенции ЮНЕСКО 2003 года "О защите нематериального культурного наследия” – Азербайджан и Турция для регистрации в Списке ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества в 2021 году представили совместную заявку под названием "Исполнительское искусство и мастерство Балабана”. Заявку на музыкальный инструмент под названием балабан еще в 2012 году Азербайджан представил на регистрацию ЮНЕСКО, но процесс был приостановлен, заявка была включена в список ожидаемых.Она будет представлена на рассмотрение межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия только в 2021 году, при условии, что она удостоится положительной оценки независимых экспертов органа Конвенции по оценке.Отметим также, что согласно Конвенции, регистрация заявки на какой-либо элемент в списках нематериального культурного наследия той или иной страны не предполагает права собственности на элемент. При регистрации элемента в списке признаются культурные проявления, особенности и жизнеспособность данного элемента общинами, группами или частными носителями данного элемента в данной стране (или в случае многонациональных заявок в данных странах)”, – говорится в сообщении министерства.

Про дудук под названием «циранапох» упоминал ещё армянский историк V века Мовсес Хоренаци.

Инструмент дудук и музыка дудука являются неотъемлемой частью культурной жизни и общественной идентичности армянского народа. На протяжении многих веков она сопровождала все важные социальные события в жизни армян: народные празднования, торжества, песни и танцы, свадебные и похоронные церемонии и другое.

Согласно исследованию этномузыковеда доктора Джонатана Макколама (Dr. Jonathan McCollum), дудук изображен на многочисленных армянских рукописях Средневековья, символизируя армянскую национальную идентичность. Как отмечает Макколман, наиболее важным качеством дудука является его способность выражать диалектику и настроение армянского языка.

Большая российская энциклопедия называет дудук армянским инструментом

