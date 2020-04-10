Турция поставляла террористам израильское оружие азербайджанской сборки | Большой скандал

Израильское издание NzivNet, ссылаясь на источники в Армии обороны Израиля, выяснило, что Турция поставляла боевикам «Аль-Каиды» вооружения разработки одного из основных израильских концернов ОПК «Таасия авирит», собранные в Азербайджане.

Турция также использовала израильские беспилотники из Азербайджана во время ливийской кампании.



Таким образом, если информация достоверна, то



Связанное с АОИ NzivNet пишет: "Оружейные системы, которые производятся в Азербайджане по лицензии Israel Aerospace Industries, были закуплены Турцией для использования турецкой армией, но были поставлены боевикам «Аль-Каиды», действующей в Ливии”.

Таким образом, если информация достоверна, то Азербайджан нарушил взятые на себя обязательства по договору о военно-техническом сотрудничестве с Израилем, согласно которому, израильские разработки, собираемые на территории Азербайджана, не могут быть использованы никем, кроме Турции.Связанное с АОИ NzivNet пишет: "Оружейные системы, которые производятся в Азербайджане по лицензии Israel Aerospace Industries, были закуплены Турцией для использования турецкой армией, но были поставлены боевикам «Аль-Каиды», действующей в Ливии”.

читайте также