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Турция поставляла террористам израильское оружие азербайджанской сборки | Большой скандал

 
Израильское издание NzivNet, ссылаясь на источники в Армии обороны Израиля, выяснило, что Турция поставляла боевикам «Аль-Каиды» вооружения разработки одного из основных израильских концернов ОПК «Таасия авирит», собранные в Азербайджане.
Турция также использовала израильские беспилотники из Азербайджана во время ливийской кампании.

Таким образом, если информация достоверна, то Азербайджан нарушил взятые на себя обязательства по договору о военно-техническом сотрудничестве с Израилем, согласно которому, израильские разработки, собираемые на территории Азербайджана, не могут быть использованы никем, кроме Турции.

Связанное с АОИ NzivNet пишет: "Оружейные системы, которые производятся в Азербайджане по лицензии Israel Aerospace Industries, были закуплены Турцией для использования турецкой армией, но были поставлены боевикам «Аль-Каиды», действующей в Ливии”.
 
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  Источник:FMG NEWS

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