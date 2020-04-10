Нажмите на эту точку на теле, чтобы избавиться от стресса и тревожности

Этот метод китайской медицины появился почти 2500 лет назад и теперь заслуженно считается «лекарством» от многих физических и психических заболеваний, включая стресс и депрессию.

Согласно древнему китайскому учению, на нашем теле есть определенные акупрессурные точки, расположенные вдоль энергетических линий. Эти линии принято называть меридианами энергии.

Энергетические меридианы направляют нашу жизненную силу (или ци). Если работа этих меридианов нарушена, ее можно наладить, стимулируя их с помощью техники акупрессуры. Всего энергетических меридианов насчитывается 12, и все они проходят через важнейшие органы нашего тела. Эти меридианы поддерживают тело в форме, и если хотя бы один из них перестанет нормально функционировать, тело теряет свое равновесие.

Нажимая на определенные части тела, люди могут снимать побочные эффекты, вызванные состоянием тревожности и депрессией. Эта техника очень похожа на акупунктуру, только вместо игл здесь задействованы пальцы. И когда вы надавливаете на область CV 17, позитивный результат ощущается почти мгновенно. CV 17 – это «переднесрединный меридиан 17», расположенный в центре грудной клетки. Китайцы верят, что эта зона является энергетическим эпицентром тела, где сосредоточены все эмоции человека. Она наиболее подвержена разрушительному влиянию стресса.

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Принято считать, что такое месторасположение CV 17 помогает поддерживать в теле равновесие энергий инь и ян. Специалисты в области акупрессуры убеждены, что даже небольшое надавливание на зону CV 17 может избавить человека от многих проблем с нервной системой и укрепить его иммунную систему.



Зона CV 17 находится прямо в центре «моря спокойствия», а именно на расстоянии четырех пальцев над грудиной (почти посредине грудной клетки).



Для начала определите местонахождение CV 17, аккуратно потирая грудь, пока не нащупаете небольшую впадину.



Сядьте прямо и сложите ладони вместе, заняв позу молящегося.



Надавливайте на CV 17 кончиками пальцев на протяжении 2-3 минут.



Закройте глаза.



Расслабьтесь. Старайтесь вдыхать и выдыхать воздух в привычном темпе.



Сидите ровно, но пускай ваши шея и плечи будут расслабленными.



Если вас мучает бессонница, попробуйте аккуратно постучать по этой зоне кончиками пальцев. Позитивный результат гарантирован.



Стимулирование CV 17 помогает не только избавиться от стресса и тревожности, но и отлично помогает в борьбе усталостью, гормональными нарушениями и посттравматическим расстройством.