7 замечательных способов вырастить новые нейроны в любом возрасте

Нам часто говорят, что не стоит слишком нервничать, нервные клетки не восстанавливаются… Ну так вот, это распространенное утверждение весьма далеко от истины. Прочтя эту статью, вы узнаете несколько верных способов сохранить молодость мозга!

Многие люди почему-то считают, что нейроны, составляющие «серое вещество» нашего мозга, с возрастом начинают отмирать. Что чем старше мы становимся, тем сильнее ускоряется этот процесс, и мы совершенно никак не можем его остановить, и уж тем более вернуть утраченные нейроны. Однако это представление о нейронах не вполне верно, и знаете, почему? Да потому, что наш мозг способен создавать новые нейроны.

Нейрогенез (процесс создания новых нервных клеток) начинается еще до момента нашего рождения и не останавливается до самой смерти. Одной из областей головного мозга, в которых он проходит особенно эффективно, является гиппокамп, играющий огромную роль в способности мозга к созданию краткосрочных и долгосрочных воспоминаний и усвоению новой информации (то есть обучению). Как только мозг создает новые нейроны, они тут же присоединяются к нейронной сети, и вскоре их уже не отличить от тех клеток головного мозга, которые были в нем с самого начала.

Процесс создания мозгом новых нейронов оказывает позитивный эффект на внимание, память, способность к обучению и способность контролировать собственные эмоции.

Более того, мы вполне способны повлиять на этот процесс. Результаты недавних исследований указывают на то, что определенные занятия вполне способны ускорить процесс нейрогенеза и оздоровить ваш мозг в целом. Продолжайте читать, и вы узнаете о некоторых наиболее эффективных способах вырастить новые нейроны. Не упустите этой замечательной возможности!

1. Научитесь играть на музыкальном инструменте

Игра на музыкальном инструменте, как ничто другое, подстегивает способность мозга к быстрому мышлению и усвоению новой информации. Для того, чтобы это сработало, вам вовсе не нужно становиться виртуозом и ездить с концертами по всей стране. Важно то, что игра на любом музыкальном инструменте задействует области мозга, отвечающие за слух, прикосновения, движения, логику и анализ. Все вышесказанное в сочетании с необходимостью выдерживать четкий ритм максимально загружает мозг, и, соответственно, способствует процессу обновления нейронов.

Обучение игры на музыкальном инструменте (неважно, каком именно) делает для мозга то же самое, что физические упражнения делают для вашего тела. Если вы будете практиковаться в этом регулярно и на протяжении длительного времени, вы улучшите способности решения жизненных проблем, соединив логическую сторону мышления с креативностью (ведь занятия музыкой способствуют установлению нейронных связей между областями мозга, отвечающими за то и другое). А еще вы научитесь лучше обрабатывать поступающую информацию и запоминать ее большие объемы.

Более того, когда дети учатся играть на музыкальных инструментах, это даже способно повысить их коэффициент умственного развития! Результаты исследования, проведенного на детях дошкольного возраста, обучавшихся игре на пианино, показали, что их коэффициент умственного развития оказался существенно выше, чем у детей, вовсе не занимавшихся музыкой.

Так что, сколько бы вам ни было лет, обогатите жизнь музыкой, и позвольте ей обновить ваш мозг!

2. Подкармливайте разум кислородом

Спортивная ходьба, бег трусцой на открытом воздухе, танцы, плавание и езда на велосипеде – отличные примеры аэробических упражнений. Это именно тот тип физических упражнений, который способен помочь мозгу в создании новых нейронов, особенно если вы хотите улучшить память и прочие когнитивные способности.

Эти упражнения улучшают кровоснабжение мозга и насыщают поступающую в него кровь кислородом, что сказывается на нем самым положительным образом. Но это не все! Аэробические упражнения также создают новые капилляры и укрепляют имеющиеся сосуды. Улучшение кровообращения помогает насыщению тканей мозга кислородом и питательными веществами, что способствует созданию им новых нейронов.

Результаты недавнего исследования, в котором участвовали люди, занимавшиеся регулярными аэробическими упражнениями на протяжении трех месяцев, показали, что это существенно улучшило насыщение кислородом областей головного мозга, которые наиболее теряют свои функции к старости. А еще участники исследования продемонстрировали лучшие результаты в тестах, оценивающих память, а сканирование их мозга показало, что количество нейронов в областях, отвечающих за память, существенно увеличилось.

3. Не сидите на месте – задействуйте ваши ноги

Некоторые из исследований показали, что бег (и даже ходьба) также способны подстегнуть выработку нейронов в областях, отвечающих за память и обучение.

Чем чаще вы задействуете ноги, тем больше новых нейронов производит ваш мозг. Другими словами, чем больше вы ходите, тем активнее проходит нейрогенез в областях мозга, отвечающих за обучение и память. То, что это происходит, вполне естественно, так как когда мы куда-то идем, мозгу приходится постоянно изучать окружающую местность, а также оценивать и запоминать пройденный путь, чтобы вы не потерялись.

Ученые-нейробиологи утверждают, что, когда мы исследуем новые для нас территории и открываем новые вещи, это снижает риск заболеть болезнью Альцгеймера и улучшает память. А значит, если вы хотите помочь процессу нейрогенеза, отличный способ сделать это – начать регулярно ходить пешком. Меняйте ваш маршрут, изучите город и окрестности и удивите ваш мозг чем-то новеньким!

Если же вы на работе слишком много сидите, это, напротив замедляет процесс образования новых нейронов. Так, результаты исследований показывают, что у астронавтов, проводящих по несколько месяцев в невесомости, и у людей с ограниченной подвижностью скорость нейрогенеза может снижаться примерно на 70%. В подобных случаях хорошей альтернативой прогулкам может стать медитация.

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4. Ментальная гимнастика

Занятия медитацией, йогой, тай-ци, упражнениям по повышению осознанности и другими занятиями, укрепляющими как тело, так и разум, помогают лучше разобраться в естественном ходе ваших мыслей и шаблонах поведения, так как позволяют отстраниться от эмоций, затуманивающих ваш разум. Такие упражнения укрепляют задаче-ориентированную память, усиливают способность самостоятельного принятия решений, а также стимулируют множество областей мозга.

Так, если вы начнете каждый день заниматься медитациями, упражнениями на осознанность или, скажем, йогой, то уже через несколько месяцев поймете, что существенно «прокачали» нейронную сеть вашего мозга. Нейробиологи подтверждают тот факт, что эти занятия увеличивают количество нейронов в областях мозга, связанных с памятью и обработкой эмоций.

Кроме того, все эти упражнения помогают добиться правильного, глубокого дыхания, которое крайне полезно для мозга. Как мы уже упоминали выше, мозг с радостью возьмет столько кислорода, сколько вы его сможете ему дать!

5. Правильное питание

Как считают ученые, правильное питание невероятно важно для здоровья мозга – особенно же для него полезны жирные кислоты омега-3. Они накапливаются и активно используются в областях мозга, отвечающих за память и обучение (гиппокампе и коре больших полушарий). Проблема в том, что наш организм неспособен произвести их самостоятельно, и поэтому мы должны включить достаточное количество этих жирных кислот в свою диету.

Результаты многих исследований указывают на то, что употребление в пищу достаточного количества жирных кислот омега-3 не только замедляет смерть нейронов, но и ускоряет процесс нейрогенеза. К тому же эти кислоты улучшают ваше настроение. Когда их уровень в организме слишком низок, вы с большей вероятностью будете страдать от депрессии.

А еще важно удостовериться, что ваша диета включает достаточное количество продуктов, богатых волокнами и молочнокислыми бактериями, а также фруктов и овощей. Это поможет сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта, создав здоровые условия для обитающих там микроорганизмов. Эти микроорганизмы настолько важны, что их порою называют нашим «вторым мозгом».

Исследования указывают на то, что здоровый желудочно-кишечный тракт способствует выработке организмом именно тех веществ, которые помогают мозгу выращивать новые нейроны. Так что постарайтесь включить в вашу диету достаточное количество важных жирных кислот и волокон, и ваш организм скажет вам «спасибо».

6. Напишите книгу

В 2018 году были опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые изучали возможности мозга профессиональных писателей. Эти результаты указывают на то, что мозг этих людей отличается большим количеством серого вещества (а, значит, и большим количество нейронов) в областях мозга, отвечающих за создание, организацию и анализ идей.

Другими словами, за все то, что нужно для того, чтобы написать хорошую книгу. Кроме того, креативные писатели также задействуют мозг в занятиях, укрепляющих их долгосрочную память.

7. Задействуйте свою креативную сторону!

Даже если у вас нет таланта к писательскому делу, вы можете заняться любым другим хобби, для которого нужна креативность. Рисование, любительский театр, лепка, шахматы – все эти занятия способны помочь мозгу в создании новых нейронов.

Креативность – одна из тех вещей, на которые мозг тратит больше всего энергии, и которые больше всего его стимулируют.

Мне нравится мысль о том, что написание этой статьи помогло моему мозгу создать несколько новых нейронов! И если, читая ее, вы прогуливались, или, к примеру, слушали музыку, то же самое произошло и с вами. Потрясающе, не так ли?