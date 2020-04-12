Нейрохирург: периодически отказывайтесь от завтрака и еще 2 совета, чтобы улучшить работу мозга

Впервые, когда Рахул Джандиал ассистировал на операции, будучи студентом Калифорнийского университета в Сан-Диего, он уже знал, что нашел свое призвание. Он говорит: «Конечно, без страха не обходится, но имеет место и благоговейный трепет от того, что ты буквально находишься в чужой голове, а это вызывает одновременно и напряжение, и восторг».

Для того, чтобы восхищаться природой мозга, вовсе не нужно быть нейрохирургом. Все люди, начиная магнатами Силиконовой долины и заканчивая биохакерами, сейчас активно «сидят» на стимуляторах когнитивных способностей – ноотропах, обещающих повышение эффективности работы мозга после приема первой же таблетки.

Именно это беспокоит известного нейрохирурга Джандиала, который говорит, что хотя «умные» таблетки активно навязываются людям, все доказательства их эффективности являются абсолютной бессмыслицей. Это и вдохновило его написать книгу с научно обоснованными советами о том, как достигнуть оптимальной продуктивности мозга.

Рахул Джандиал в своей книге «Нейрофитнес, или Мозг для продуктивной жизни» пишет: «В медицинской школе я был знаком со студентами, которые всерьез считали, что получат лучшие оценки, если будут принимать «умные» таблетки, в действительности позволяющие им просто работать дольше и усерднее, оставаясь такими же выдающимися или посредственными, какими они были изначально».

Джандиал говорит, что лучшие способы повысить эффективность мозга до его пиковой продуктивности не требуют от человека особых усилий. Ниже приведены три его главных совета:

1. Два дня без завтрака

Периодические разгрузочные дни сегодня в моде, но в самом голодании нет ничего нового: многие мировые религии призывают верующих периодически соблюдать пост. Джандиал считает, что это напрямую связано с работой мозга. Результаты последних исследований доказали, что периодическое голодание помогает очистить разум и пробудить органы чувств, тем самым повышая эффективность работы мозга.

Дважды в неделю нейрохирург лично практикует периодическое голодание, когда с 9 утра до 5 вечера он ест нормально, после чего на 16 часов переходит на воду и чай, чтобы повысить свою когнитивную продуктивность.

Ученый говорит, что 16-часовое голодание (куда входит и время сна) повышает естественные факторы развития мозга, что способствует выживанию и дальнейшему развитию нейронных связей. Именно нейроны позволяют информации передаваться между разными областями мозга и остальными участками нервной системы человеческого тела. Поэтому если ваши нейроны здоровы и работают на полную мощность, данные будут передаваться быстрее и точнее, а сами вы будете более сосредоточенными и сможете более легко обрабатывать и запоминать информацию. А это ведет к улучшению когнитивных функций.

Исследование Джона Хопкинса показало, что периодическое голодание может помочь мозгу «предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний вроде Альцгеймера и Паркинсона, одновременно улучшая память и поднимания настроение».

Джандиал предполагает, что выдержать 16 часов можно вполне легко, если пропустить прием завтрака (что он регулярно и делает). Хотя завтрак и считается самым важным приемом пищи за день, нейрохирург утверждает, что эта теория до сих пор не получила научного обоснования.

Джандиал практикует 16-часовое голодание по понедельникам и четвергам (главное, чтобы эти дни не шли друг за другом), пропуская при этом завтрак и ланч и потребляя все необходимые организму калории во время обеда.

Однако прежде, чем начать практиковать периодические голодания, нейрохирург советует проконсультироваться со своим врачом. Так, медики не разрешают какой-либо тип голодания пожилым людям, беременным женщинам и детям. Кроме того, существуют риски, связанные с экстремальным голоданием и голоданием продолжительностью больше суток.

2. Глубокое дыхание

Чтобы успокоить разум перед погружением в стрессовую работу или решением непростой проблемы, Джандиал советует уделить 5 минут медленному и глубокому дыханию. Так, ученый говорит: «Прежде, чем пойти к начальнику или приступить к работе, найдите место, где вы сможете медленно вдохнуть через нос, считая до 4, а затем на несколько секунд задержать дыхание и медленно выдохнуть, тоже считая до 4».

Такое «медитативное дыхание», повторяемое дважды в день, поможет вам успокоить нейроны в вашем мозгу, что даст возможность мыслить быстрее и креативнее. После таких дыхательных упражнений наступает пиковая производительность труда человека.

Кроме того, Джандиал говорит, что улучшение нейронных связей между разными участками человеческого мозга напрямую влияет на принятие решений, контроль импульсивных порывов и сосредоточенность.

3. Вертикальное положение

Джандиал призывает по возможности больше стоять или ходить на работе: «Мозг создан для тела, находящегося в вертикальном положении, поэтому когда человек стоит или ходит, его мозг снабжает себя BDNF (нейротрофическим фактором мозга – по сути, протеином)».

По словам Джандиала, наш мозг нуждается в этом факторе, поскольку этот белок помогает сохранить здоровье почти 90 миллиардам нервных клеток, что, в свою очередь, способствует лучшей передаче электрических сигналов между ними, а, значит, и улучшению работы всего мозга.

Ученый говорит, что вертикальное положение – это своего рода наркотик для мозга, как и ноотропы, только без необходимости принимать таблетки и биодобавки: «Большинство людей не осознают, что изначально снабжены правильным «наркотиком для мозга», помогающим ему работать лучше».