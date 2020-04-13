Чувствуете себя моложе своих лет? Это показатель хорошего здоровья вашего мозга

Мозг не зря считается самым сложным органом нашего тела. Это центр управления, отвечающий за все, что происходит в нашем организме. И хотя современные нейробиологи довольно четко понимают, какие участки мозга и за какие функции отвечают, многие вопросы все еще остаются без ответов. Например, почему некоторые люди заболевают болезнью Альцгеймера, другие же доживают до самой старости в здравом уме.

Кроме того, о старении мозга существует большое количество ошибочной информации. Но мы можем быть твердо уверены в одном: если хотим, чтобы наша жизнь была более комфортной и интересной, нужно позаботиться о здоровье мозга. Тем более есть определенные упражнения, позволяющие отсрочить начало его старения на довольно долгий срок.

В соответствии с исследованием, опубликованным в журнале «Будущее нейробиологии старения», есть один секрет, позволяющий сохранять молодость мозга, и он имеет прямое отношение к вашему взгляду на мир.

Джоньянь Чо из Сеульского национального института в Корее решила исследовать связь между субъективным и реальным возрастом мозга. Возглавляемая ею команда набрала 68 добровольцев среди здоровых людей возрастом от 59 до 84 лет и просканировала с помощью МРТ их мозг для определения количества «серого вещества» в различных областях мозга.

Также участники заполнили опросник, в котором указали, сколько им лет, чувствуют ли они старше или моложе своего возраста, а также ответили на вопросы для оценки когнитивных способностей.

Люди, утверждавшие, что чувствуют себя моложе своего возраста, как правило, показывали существенно лучше результаты в тестах по оценке памяти. Кроме того, они считали себя более здоровыми в целом, и были менее подвержены депрессии и тревожности. И дело не только в более высоких показателях тестов — у тех из участников, которые, по их словам, чувствуют себя моложе, отмечен более высокий объем «серого вещества» в областях мозга, отвечающих за язык, речь и слух.

«Результаты нашего исследования указывают на то, что мозг людей, чувствующих себя моложе своего реального возраста, действительно обладает характеристиками более молодого мозга. И что еще более важно, этот фактор оказывает влияние на здоровье мозга даже тогда, когда мы принимаем во внимание все остальные факторы, включая личность, субъективное здоровье, симптомы депрессии или влияние наследственности», — пишет Чо в статье, подытоживающей исследования.

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Исследователи не знают наверняка, влияет ли напрямую более «молодой» мозг на субъективное восприятие собственного возраста, но они считают, то люди, чувствующие себя старше своего реального возраста, обладают большим осознанием происходящего в их мозге процесса старения.

Также это может быть объяснено тем, что люди, ощущающие себя более молодыми, более склонны участвовать в различной физической и ментальной активности, живут более насыщенной жизнью, укрепляющей здоровье мозга. Те же, кто ощущает себя старше, возможно, считают себя «слишком старыми», и ведут себя соответственно своим представлениям, что негативно влияет на их когнитивные способности.

Джоньянь Чо объясняет: «Если кто-то чувствует себя старше своего биологического возраста, это может свидетельствовать о том, что стоит взглянуть по-новому на свою жизнь и изменить некоторые привычки и образ жизни, способствующие старению мозга. Одним словом, следует начать больше заботиться о здоровье своего мозга».

Иллюстрация: Инге Лёёк (Inge Löök)