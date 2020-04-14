Пандемия коронавируса и жестокая правда о жизни, которую готовы принять лишь немногие

Я наблюдал за ходом манипуляции на экране монитора, пока хирург вводил катетер через кисть прямо мне в сердце. Он произнес «ага», и разместил два стента. Затем он ввел еще одну дозу контраста и на этот раз я увидел, как кровь наполняет нижнюю камеру сердца.

Моя левая передняя нисходящая артерия была почти полностью заблокирована. Позже медсестра рассказала мне, что среди врачей такие сердечные приступы называют «создателями вдов», демонстрируя тем самым полное отсутствие эмоционального интеллекта и показывая, что хотя всему есть свое время и место, порой лучше воздержаться от лишних слов.

Месяц спустя лечащий врач поинтересовалась моим эмоциональным состоянием, на что я ответил: «Немного злюсь. Я активно занимаюсь спортом, слежу за весом, хорошо питаюсь, но сердечный приступ все равно не обошел меня стороной».

Она улыбнулась и сказала: «Относитесь к этому иначе. Если бы вы не были в такой хорошей форме, то, вероятно, были бы уже мертвы».

Все те вещи, которые должны были предотвратить сердечный приступ, помогли мне пережить катастрофу. Я никогда не терял сознание. Сам пришел в отделении скорой помощи. Поскольку зачастую первым симптомом сердечного приступа является отрицание, я тоже спорил с врачами. И все же моему сердцу был нанесен гораздо меньший вред, чем можно было ожидать.

Оказывается, лучшим способом справиться с непредвиденной бедой оказалось быть к ней подготовленным, хотя такая подготовка никогда не входила в мои планы.

Подумайте об этом.

За исключением постоянного мытья рук, дезинфекции, удаленной работы и минимизации социальных контактов, почти невозможно повлиять на то, заразитесь вы коронавирусом или нет. Существует слишком много переменных, слишком много случайных контактов и слишком много других неизвестных факторов. Вы можете делать все, что в ваших силах, но все равно окажетесь инфицированы.

Однако мы можем контролировать состояние своего здоровья. И пускай не в этот раз, но в будущем точно, когда произойдет нечто подобное. Вы все еще можете перейти на здоровое питание и больше заниматься спортом. Можете лучше о себе заботиться, и не только потому, что за углом поджидает какой-то новый вирус, а еще и потому, что здоровье и спорт порой играют решающую роль в профессиональном успехе человека. В то время как физическая польза здесь очевидна, не менее огромными являются и психологические плюсы: психическая выносливость, упорство, решительность. Все это важные составляющие успеха (и каждую из них можно в себе развить).

Если вкратце, то вы уже сейчас можете заниматься полезными для вас вещами, и впоследствии они могут выручить вас, когда произойдет нечто непредвиденное.

Делайте перерывы в работе. Многие предприятия делают все, чтобы создать возможность удаленной работы и систему быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Все это приносит им огромную пользу, помогая подготовиться к любого рода неожиданностям.

Делайте сбережения. Когда в экономике наблюдается спад, те, у кого есть какие-то сбережения «на черный день», будут более готовыми к краткосрочным проблемам с заработком или денежными потоками. А если ничего плохого не произойдет, то они просто смогут воспользоваться дополнительным капиталом, если подвернется выгодная возможность вложить деньги.

Стройте карьеру. Как говорит Джейлен Роуз, «цените текущую позицию и планируйте повышение». Налаживайте контакты. Прощупывайте почву. Думайте о настоящем, но не забывайте и о будущем. Искать работу нужно не только, когда стало совсем плохо, ведь лучший способ найти что-то более подходящее – это постоянно мониторить рынок труда. Опять-таки, цените текущую позицию, но всегда планируйте свое «продвижение», что бы это не подразумевало.

Какова мораль? Зачастую самый лучший способ справиться с непредвиденными обстоятельствами, это быть готовыми к тому, к чему вы на самом деле вообще не готовились.

Так, я даже не думал о том, что у меня случится сердечный приступ, я просто хотел быть в хорошей форме. А когда это произошло, я был готов. И это касается не только здоровья, но и бизнеса, карьеры, личной жизни…

Занимайтесь тем, что приносит вам пользу, и это сыграет вам на руку или хотя бы минимизирует ущерб. Так вы будете не только подготовлены к худшему, но и сама ваша жизнь станет намного лучше. И тут нет места для возражений.

Автор: Jeff Haden