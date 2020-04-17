Как с помощью дыхания укрепить свой разум

Разум и дыхание связаны между собой намного сильнее, чем мы представляем. А значит можно научиться дышать так, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние, снижая уровень тревоги и стресса.
Наше дыхание многое может рассказать о том, в каком состоянии находится разум в тот или иной момент. Согласитесь, вы дышите совершенно иначе, когда вспоминаете о счастливых часах, проведенных с друзьями за коктейлем, и в конце рабочего дня, пытаясь завершить, наконец, сложную работу.
«Мы вовсе не хотим сказать, что каждый стресс – это что-то ужасное и всегда плохо, – говорит Эмма Сеппала, директор Центра исследований и образования по вопросам сострадания и альтруизма (CCARE) в Стэнфорде. – Но если вы постоянно пребываете в состоянии стресса, словно заяц, убегающий от лисы, то очень быстро просто выгорите».
Дыхание помогает нам восстановиться, сохраняя энергию, которая пригодится в моменты, требующие силы и выносливости.
«Мы знаем, что кратковременный стресс в некотором роде даже полезен. Он помогает мобилизовать ресурсы человека в режиме дедлайна и помочь качественно выполнить свою задачу, – объясняет Сеппала. – Однако если вы продолжаете работать в таком режиме день за днём в течение длительного времени, то организм начинает давать сбой – это истощает вас. Вы чаще болеете из-за ослабленного иммунитета. И это еще не всё: ухудшаются память, реакция, способность анализировать. То есть страдает ваш мозг. И всё – из-за хронического стресса».
Вот тогда на помощь приходит дыхание: оно восстанавливает силы и помогает сохранять энергию для того, чтобы в нужный момент (требующий значительных эмоциональных затрат) «включить зверя», как говорят спортивные тренеры.
Эмма Сеппала добавляет, что дыхание и эмоции связаны намного сильнее, чем мы можем себе представить. Поэтому было бы грешно не использовать возможность, которую природа подарила человеку: с помощью тренировок дыхания стать спокойным, словно удав. Так, чтобы ни один стресс не смог сломить вас.
Так как наше дыхание является, по сути, барометром, который очень чутко указывает на то, как мы себя чувствуем, то можем использовать его себе во благо – превратить в полезный и эффективный инструмент. С помощью специальных дыхательных техник вы можете «переключать передачи» и кардинально изменить эмоциональное состояние. Это особенно полезно, если вы чувствуете, что сила на исходе.
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«Дыхание может существенно изменить состояние нашего разума, – говорит Сеппала. – Обычно, когда нас накрывают трудности и проблемы, то мы зацикливаемся на происходящем, и выйти из этого состояния – крайне сложно. И это объясняется вовсе не тем, что ситуация уж такая безвыходная. Просто очень сложно изменить свой взгляд на вещи с помощью собственных мыслей. Ведь наш разум уже работает на таких повышенных оборотах, что одним лишь усилием воли переубедить его очень тяжело. Однако если с помощью специальных дыхательных упражнений успокоить свою нервную систему, то и разум замедлит свой полёт и тоже начнёт успокаиваться».
Итак, вы можете существенно понизить уровни стресса и беспокойства, используя следующую практику осознанного дыхания:
Поздравляем, вы научились восстанавливать свой эмоциональный статус с помощью дыхания. Делайте это упражнение каждый раз, когда появится ощущение, что силы на исходе. Несколько минут – и вы опять, как огурчик!