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Вот как сон очищает мозг от токсинов, предотвращая болезнь Альцгеймера

Чем больше мы узнаем о сне, тем больше понимаем, насколько он важен для правильной работы нашего мозга. Мы даже знаем, что недостаток полноценного сна может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Результаты недавних научных исследований подтвердили эту теорию, и это должно стать отрезвляющим душем для всех, кто регулярно недосыпает.


Исследовательская команда Университета Бостона, возглавляемая Лорой Льюис, заинтересовалась результатами экспериментов, связавшими недостаток сна с повышенным риском возникновения болезни Альцгеймера, и решила выяснить механизм этого воздействия. Что любопытно, эксперимент заключался в том, что добровольцы приходили в лабораторию поздним вечером после того, как не спали предыдущей ночью (чтобы им было проще заснуть в аппарате МРТ). В результате исследователи раскрыли тайну того, почему недосыпающие люди сталкиваются с повышенным риском возникновения нейродегенеративных заболеваний.


Полноценный ночной сон состоит из нескольких фаз. Сперва, когда мы засыпаем, начинается фаза легкого сна, после этого мы переходим к фазе глубокого сна, и, наконец, к фазе быстрого сна, проявляющейся, кроме всего прочего, быстрыми движениями глаз под закрытыми веками (фазе, во время которой мы видим сны). Именно поэтому мы чаще всего видим сны под утро, сразу перед тем, как проснуться.


Исследователи выяснили, что магический процесс, следы которого они так настойчиво искали, происходит во время фазы глубокого сна. Их наблюдения показали, что во время этой фазы нейроны мозга переключаются в режим синхронной работы (чего не случается во время бодрствования). Нейроны разом включаются и выключаются, как крохотные лампочки, и когда они выключаются, то мозг начинает нуждаться в намного меньшем количестве кислорода, чем обычно (точно так же, как, выключив свет в доме, мы изрядно сокращаем расход электроэнергии).


Так как мозг начинает нуждаться в меньшем количестве кислорода, объем поступающей в него крови сокращается, что позволяет попасть туда спинномозговой жидкости, которая «вымывает» такие токсины, как бета-амилоиды. Они накапливаются в мозгу во время бодрствования и со временем приводят к увеличению риска возникновения болезни Альцгеймера. Как оказалось, фазу глубокого сна сопровождают неоднократные «приливы» спинномозговой жидкости, то наполняющей мозг, то отступающей, с каждым разом вымывая из него токсины — почти как в стиральной машинке.


Единственный способ активировать этот процесс — перейти в фазу глубокого сна, а этот переход, в свою очередь, происходит лишь через несколько часов после засыпания — в эту фазу нельзя перейти во время дневной дремы (впрочем, дневной сон тоже не стоит сбрасывать со счетов, так как он весьма благотворно влияет на здоровье).


На самом деле то, что недостаток сна делает вас глупее и медлительнее, менее важно. Да и то, что не выспавшись, вы становитесь мрачнее и раздражительнее, тоже. Все это временно, и все это можно исправить — скажем, хорошенько выспавшись на выходных. А вот с болезнью Альцгеймера, увы, совсем другая история…





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