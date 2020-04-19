Ученые подтверждают, что блуждающий нерв — ключ к нашему благополучию

Сделайте глубокий вдох. Обнимите близкого человека. Встаньте со стула и потянитесь к потолку. Каждое из этих простых действий дарует чувство спокойствия и комфорта. Это работает таким образом благодаря тому, что активирует сложную систему нервов, «подключающую» мозг к сердцу, внутренним органам, иммунной системе и многим другим системам организма. Эта сложная и разветвленная система известна под названием «блуждающий нерв».

Блуждающий нерв — это один из двенадцати так называемых «черепных нервов», которые расходятся из мозга по всему нашему телу, словно сложная корневая система. Эти «сети» из нервов служат средством связи между мозгом и множеством органов и систем тела. Некоторые из черепных нервов помогают интерпретировать информацию, собранную рецепторами, расположенными в коже, глазах или языке, другие контролируют нашу мускулатуру или регулируют железы.

Блуждающий нерв, также называемый «10 черепным нервом» — это самый длинный, разветвленный и сложный из всех черепных нервов (а еще, пожалуй, меньше всего изученный).

Эксперты связывают его деятельность с изменением симптоматики при таких болезнях, как мигрень, болезни пищеварительного тракта, депрессия, эпилепсия, артрит и многих других. Чем больше современная наука узнает о блуждающем нерве, тем больше понимает, что лучшее понимание его функций может открыть новые возможности лечения очень многих болезней, отравляющих жизнь людей.

Этот нерв называется «блуждающим» (Vagus на латыни), что является весьма подходящим названием, учитывая, через сколько частей тела он проходит. «Создается впечатление, что каждый год какой-то исследователь находит новый орган или систему тела, с которыми взаимодействует этот нерв», — пишет Тиффани Филд, доктор медицины и руководитель Института исследования тактильности при Университете школы медицины города Майами.

Также Филд указывает на то, что ответвления блуждающего нерва соединяют его, в том числе, и с лицевыми мышцами, а также с голосовыми связками. «Нам известно, что у людей, страдающих от депрессии, снижается активность блуждающего нерва, и это связывают со сглаживанием интонаций в речи и менее активной мимикой», — объясняет она. Еще одна ветвь блуждающего нерва проникает в пищеварительный тракт, где пониженная активность блуждающего нерва связывают с замедлением подвижности желудочно-кишечного тракта, что мешает правильному пищеварению и вызывает некоторые болезни, добавляет Филд.

Другие ответвления блуждающего нерва соединяют его с сердцем, легкими и иммунной системой. Усиление и ослабление активности блуждающего нерва неразрывно связано с изменениями выработки таких гормонов, как кортизол и пищеварительный фермент грелин, с тем, насколько сильные воспалительные процессы создает в организме иммунная система, а также со многими другими внутренними процессами, которые формируют наше здоровье и благополучие.

«Блуждающий нерв ответственен за просто огромное количество биоэлектрических и биохимических процессов в человеческом теле — процессов, которые на современном уровне развития науки практически невозможно отследить», — говорит Тиффани Филд.

Блуждающий нерв контролирует нашу парасимпатическую нервную систему, позволяющую телу расслабляться. Проще говоря, повышенная активность блуждающего нерва нейтрализует воздействие на организм стресса, за который отвечает симпатическая нервная система. «Симпатическая нервная система работает в режиме «бей или беги», но парасимпатическая больше отвечает за наши способности отдохнуть и успокоиться», — говорит доктор Стивен Зильберштейн, доктор медицины, профессор нейрологии и директор центра по изучению головной боли в госпитале при Университете Томаса Джефферсона в Филадельфии.

Зильберштейн утверждает, что повышенная активность блуждающего нерва замедляет пульс и ослабляет воспалительные процессы в человеческом организме благодаря тому, что способствует выработке гормонов, уменьшающих излишнюю активность иммунной системы. Также, как он пишет, результаты клинических исследований указывают на то, что активация блуждающего нерва с помощью электрической стимуляции благотворно влияет на здоровье человека. «Мы знаем, что, в зависимости от частоты стимуляции, она может «выключить» приступ астмы или эпилептический припадок». «Он (блуждающий нерв) может «выключить» мигрень или другие сильные головные боли и может снизить болезненные ощущения при изжоге».

Выберите практически любую распространенную болезнь, течение которой ухудшается при высоком уровне стресса или воспаления — любую, от артрита до хронических запоров — и вы непременно найдете результаты исследований, указывающих на то, что стимуляция блуждающего нерва способна помочь ее вылечить или хотя бы облегчить симптоматику. Как пишет в своих статьях Зильберштейн, в настоящее время доктора рассматривают возможность использования стимуляции блуждающего нерва для лечения широкого спектра болезней и расстройств, включая расстройства психики.

«Мы узнаем все больше и больше о том, насколько сильно влияет активность блуждающего нерва на наше внимание и настроение», — добавляет Филд. Результаты некоторых научных исследований указывают на то, что стимуляция блуждающего нерва может помочь улучшить краткосрочную и долгосрочную память, а также помочь людям, страдающим от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Кстати, есть множество способов стимуляции активности блуждающего нерва, для которых не нужны внешние устройства или импланты. «Мы знаем, что массаж и йога повышают активность парасимпатической нервной системы — то есть, собственно, активность блуждающего нерва», — говорит Филд.

Результаты проведенных ею исследований показали, что массаж, йога и многие другие расслабляющие практики на самом деле повышают активность блуждающего нерва благодаря воздействию на рецепторы, скрытые под поверхностью кожи, до которых можно «достучаться» лишь ощутимым давлением или растяжением. Она указывает на то, что легкое прикосновение или поглаживание может быть приятным или возбуждающим, но «медвежьи» объятья или крепкое рукопожатие по своей природе успокаивают. «Крепкие объятья или рукопожатие способствуют повышению активности парасимпатической нервной системы», — говорит она.

Зильберштейн утверждает, что практически все, что люди считают расслабляющим — медитация, размеренное дыхание и так далее — также ассоциируется с повышенной активностью блуждающего нерва и парасимпатической нервной системы. «Результаты проведенных нами исследований показывают, что, как правило, пациенты, страдающие от мигрени, отличаются пониженной активностью блуждающего нерва, — говорит он. — Мы пытались исправить это с помощью йоги и медитации с дыхательными упражнениями и обнаружили, что они действительно позволяют повысить активность этой части нервной системы». Кроме того, стресс и хроническую тревожность также связывают с пониженной активностью блуждающего нерва, что может объяснить, почему эти состояния повышают вероятность возникновения других заболеваний.

Ученым до сих пор не удалось раскрыть всех тайн блуждающего нерва. Но по мере того, как доктора открывают его секреты, они находят все новые и новые эффективные способы облегчения боли, ослабления воспаления и стресса, а также борьбы с болезнями.

По материалам статьи Markham Heid