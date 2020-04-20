Возможно, ваше солнечное сплетение заблокировано

Принято считать, что чакры – это энергетические точки на теле человека, которые поддерживают его жизнь. В ведической практике придерживаются убеждения о том, что эти 7 точек расположены вертикально по всему телу, и что каждая из них отвечает за разные фундаментальные аспекты существования.

Нижние чакры – в области паха – связаны с нашей базовой потребностью в безопасности и выживании. Верхние чакры отвечают за мудрость, универсальное знание и безусловную любовь. Остальные чакры, расположенные между, отвечают за все остальное, начиная отношениями и заканчивая креативностью разума.

Одна их самых обсуждаемых сегодня чакр – чакра солнечного сплетения (манипура). Она расположена в верхней части живота и зачастую помечается в литературе желтым цветом. Манипура управляет нашей самооценкой, статусом в «племени», уверенностью в себе, финансовыми вопросами и смыслом жизни.

Солнечное сплетение находится между сердечной и сакральной чакрами. Первая отвечает за любовь и внутреннее спокойствие, а вторая за чувственность, эмоции, удовольствие и новые впечатления.

Принято считать, что если чакра солнечного сплетения заблокирована, энергетический поток нарушается, и находящиеся рядом другие чакры слабеют. Иногда это можно перепутать с проблемами в личных отношениях или закрытостью от всего нового и чувственных удовольствий. А происходит так потому, что перечисленные вещи требуют от человека твердого ощущения себя и чувства безопасности. Поэтому чакра солнечного сплетения такая важная.

Среди всех чакр больше всего проблем вызывает именно манипура. Дело в том, что человеку намного проще сбалансировать свою корневую чакру (она дарит ему базовое ощущение безопасности), чем справиться с низкой самооценкой. Другими словами, проще принять тот факт, что вы живы, нежели понять, в чем заключается смысл этой жизни.

Самые распространенные симптомы слабой или заблокированной чакры солнечного сплетения:

1. Изменчивая самооценка: чувство бесполезности и вторичности, сменяющиеся чувством нереалистичного превосходства и совершенства без какой-либо «золотой середины» между ними.

2. Одержимость способами «обезопасить» себя, будь то переедание, нездоровые отношения, токсичная работа, отказ от риска, нежелание меняться и прочее.

3. Проблемы, имевшие место в возрасте 15-22 лет. Это временный промежуток, в котором солнечное сплетение человека активно развивается.

4. Сопротивление переменам, даже если они к лучшему.

5. Неспособность поверить в том, что вы сможете справиться с любыми жизненными трудностями.

6. Состояние тревожности и стресса из-за обстоятельств, которое, если затем задуматься, были следствием слишком бурной реакции на них.

7. Низкая самооценка, чувство постоянного осуждения со стороны, неприязни и отсутствия любви.

8. Борьба с разного рода зависимостями: от еды, алкоголя, денег и даже до токсичных отношений.

9. Проблемы с самодисциплиной, а также разочарование, вызванное тем, что вы не можете заставить себя работать лучше, делать больше или меньше и прочее.

10. Чувство того, что в жизни больше нет радости, что все это лишь игра на выживание.

11. Чувство оторванности от своей истории, друзей, семьи и места, в котором вы живете или жили.

12. Внутренняя борьба с глубоким чувством стыда за то, кем вы есть.

13. Вы чувствуете себя жертвой жизненных обстоятельств. Вы боитесь, что не сможете справиться с ситуацией, если кто-то или что-то лишит вас того, что вы называете безопасностью (денег или любви).

Как восстановить силу чакры солнечного сплетения:

1. Наденьте на себя что-то желтое и окружите себя желтым цветом. Этот цвет издает такие же вибрации, как и солнечное сплетение.

2. Каждый день занимайтесь тем, что приносит вам хотя бы немного удовольствия и радости.

3. Исследуйте свою душу: записывайте все, что вы цените и что нет, что приносит вам радость, а что грусть, кем вам хочется стать, а кем нет. Это поможет узнать, кто вы на самом деле.

4. Забудьте о том, какая самооценка у вас была ранее. Вы уже не тот человек, которым были. Вам не нужно ни стыдиться его, ни делать то, что делали раньше.

5. Начните заниматься вещами, которые вас пугают. Вам действительно хочется этого, но ваша самооценка говорит, что вы недостаточно хороши для таких дел.

6. Перепишите свою внутреннюю историю. Это даст вам нужную точку опоры и изменит жизнь. Сосредоточьтесь на мыслях вроде: «Я могущественный и сам являюсь для себя героем».

7. Докопайтесь до первопричины своих самых сокровенных чувств, а затем проанализируйте то, что узнали. Запишите в точности все, что чувствуете, почему это с вами происходит и почему вы тянете этот эмоциональный груз за собой. Способность объяснить такие эмоции поможет избавиться от них.

8. Общайтесь с другими людьми четко и ясно. Дайте им понять, чего хотите и чего ожидаете. Делайте это с достоинством.

9. Прекратите противиться своим желаниям.

10. Чтобы понять, чего вам действительно хочется, подумайте, что вызывает у вас самую сильную зависть.

11. Займитесь своими финансами: откройте сберегательный счет, устройтесь на новую работу или поставьте перед собой цель привести свои финансовые вопросы в порядок.

12. Исследуйте разные религии и философские течения, пока не найдете те, что будут вам ближе и помогут лучше понять жизнь.

13. Поймите: то, что вам нравится в других людях, это то, что вам нравится в самих себе. А то, что в них вам не нравится, вы просто не можете найти в себе.

14. Если у вас возникло чувство зависти, не забывайте, что оно никоим образом не связано с тем, что у другого человека есть или чего у него нет. Все суть в том, что вы можете или не можете себе позволить.

15. Помните, что ваша главная цель – оставаться в живых. Все остальное – это просто дополнение к жизни.

16. Прекратите общаться с теми, кто заставляет вас доказывать свою ценность или показывает, что вы «хуже» их.

Ваша энергетическая система может быть заблокирована, но только ваш разум может разрушить ее и создать хаос. Разберитесь со своими мыслями, и все изменится.