Старейший метод исцеления и обновления организма – занимает не более 10 минут в день

Эти 6 древних аюрведических методов оздоровления способны значительно улучшить качество вашей жизни. И на то, чтобы их практиковать, у вас уйдет не более 10 минут каждый день.

Аюрведические методы оздоровления и обновления организма считаются одними из наиболее древних систематизированных методов заботы о своем организме. Их значимость признает даже Всемирная Организация Здоровья (ВОЗ). Аюрведа помогает гармонизировать взаимодействие между разумом, телом и душой, используя для этого проверенные многовековой практикой методики.

Аюрведа учит нас тому, что энергию, текущую через Вселенную, можно направлять и контролировать, и если мы сможем добиться того, чтобы ее поток, протекающий через наше тело, был максимально сбалансированный и гармоничным, это позволит нашему телу максимально реализовать свой потенциал.

Учение аюрведы гласит, что на человеческое тело влияют три основных стихии: Вата, отвечающая за правильное дыхание, Кафа, в чьей сфере ответственности сила и стойкость тела в целом, а также Питта, контролирующая метаболизм.

Утро

Чистка языка – 30 секунд

После чистки зубов воспользуйтесь специальным инструментом (или просто боковой стороной ложки) для снятия налета с языка. Если вы будете делать это регулярно, изо дня в день, данная процедура поможет работе желчного пузыря и почек. В налете, который вы снимаете, содержится множество токсинов и прочих вредных веществ, способных нарушить гармонию тела, и поэтому стоит избавляться от него не реже одного раза в сутки.

Полоскание кунжутным маслом – 2 минуты

После того, как вы очистите язык, прополощите рот не химическим ополаскивателем для рта, а натуральным кунжутным маслом, а после – обычной теплой водой. Кунжутное масло богато кислотами, нормализующими кислотно-щелочной баланс рта, а также способствует укреплению здоровья зубов и десен куда лучше, чем большинство косметических продуктов.

Самомассаж – 3 минуты

Воспользовавшись кусочком мягкой шерсти или мягкой щеткой, помассируйте тело круговыми движениями в области шеи, спины, плеч, рук и пальцев (по 10-20 круговых движений по каждой части тела). После помассируйте грудь восходящими движениями. Затем перейдите к животу, массируя его слева направо. После – к бедрам, двигаясь с внутренней стороны к наружной, а потом – к ногам и стопам.

Самостоятельный массаж тела с помощью легкой щетки способствует улучшению кровообращения, стимулирует рецепторы кожи, а также ускоряет обновление и восстановление внутренних органов.

День

Питье горячей воды – 30 секунд

Прокипятите половину литра чистой воды на протяжении 15 минут, перелейте ее в термос, и пейте медленными глотками на протяжении получаса. Кипяченая горячая вода выводит из организма токсины.

Расслабленное дыхание – 2 минуты

Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание, а после выдохните (тоже через нос). Очистите ваш разум от всех лишних мыслей и сосредоточьтесь на дыхании. Повторяйте это упражнение, пока не ощутите расслабленность. Это дыхательное упражнение способствует обретению спокойствия.

Вечер

Стимуляция пищеварения – 2 минуты

Подогрейте небольшое количество кунжутного масла и вотрите его в области желудка круговыми движениями. После смочите полотенце в горячей воде, положите его на эту область и подождите, пока оно остынет. Этот процесс способствует улучшению пищеварения, а также улучшает ваш сон.