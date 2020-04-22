Скажи, что тебе хочется съесть, и я скажу, как ты себя чувствуешь

Люди выражают свои скрытые и подавленные эмоции множеством разных способов, в том числе и с помощью еды.

Для нас, людей, еда — это нечто куда большее, чем просто биологическая необходимость. С символической точки зрения она имеет отношение ко всему материальному. К тому, как мы любим и как любят нас. К тому, как мы общаемся с миром.

Человек, который отказывается есть, либо же ест слишком мало, в каком-то смысле выражает желание перестать жить. Если же кто-то есть слишком много, это свидетельствует о желании пережить реальную или воображаемую угрозу.

То, что мы едим, способно многое сказать о том, как мы себя чувствуем. Теоретически любая хорошо приготовленная пища должна быть для нас вкусной, так как она дает нам необходимые питательные вещества. Однако некоторая еда нравится нам намного больше, чем другая. Почему?

Доктор Диана Миних попыталась с точки зрения диетолога расшифровать эмоции, скрытые за тягой к различным продуктам. И вот что ей удалось выяснить.

Острая или пряная еда и печаль

Словами «острое» или «пряное» человечество уже довольно давно характеризует не только еду. Этими словами мы также описываем ситуации или людей, которые наполняют нашу жизнь энтузиазмом или восхищением — этакой «остротой». «Добавить перца» куда-то — это приправить ту или иную ситуацию дозой чего-то интересного или восхитительного. Поверьте, мы вовсе не случайно используем именно эти слова.

Как считает доктор Миних, мы тянемся к острой пище тогда, когда грустно, и хочется хоть чем-то приправить жизнь, которая стала скучной и пресной.

Мы испытываем тягу к острой еде потому, что мы хотим, чтобы в нашей жизни было больше эмоций, больше насыщенности, больше восхищения.

Вот только мы зачастую даже не подозреваем, к чему стремимся на самом деле — а может, и знаем, но просто боимся попробовать что-то новое. И мы компенсируем это неутоленное желание, поедая что-то острое.

Выпечка и рутина

Тягу к этой категории еды мы встречаем наиболее часто. Кажется, некоторые люди просто-таки одержимы сладкой выпечкой и конфетами. Но почему это с ними происходит?

Людей, которых тянет на такую еду, до предела выматывает каждодневная рутина. Они хватаются за углеводы, как за волшебную палочку, способную вернуть им потерянную энергию. Сладости помогают им хотя бы символически вернуть ту радость, которой так не хватает в их жизни.

Любители солененького

В большинстве кулинарных рецептов, составленных поварами-профессионалами, указано подходящее для их приготовления количество соли, и это вовсе не «по вкусу», как пишут в домашних рецептах. Правильное количество соли способно лишь улучшить вкус блюда, и оно не перебивает другие его оттенки.

Однако есть люди, которые добавляют еще щепотку соли во все, каким бы ни был изначальный рецепт. Они не очень любят сладкое, зато их постоянно тянет на солененькое.

В соответствии с исследованием, люди, которым постоянно хочется чего-то соленого, чаще всего страдают от внутренней неустроенности чувств. Они могут испытывать сильное беспокойство, или, скажем, хроническую тревожность. Соль способствует ускорению движения воды внутри их тела, и потому поедание соленой пищи является способом проявления внутреннего беспокойства.

Тяга к хрустящему

Если приглядеться к этому явлению повнимательнее, то мы увидим, что большая часть любителей хрустящей еды вроде чипсов и кукурузных палочек любят их вовсе не потому, что они какие-то особенно вкусные, но именно потому, что они хрустят. Кроме того, чаще всего они даже не пытаются скрыть или приглушить хруст. Напротив, они им наслаждаются.

В этом случае подавленной эмоцией вполне может оказаться гнев. Хруст для них является своего рода «рычанием», которым они демонстрируют окружающему миру скрытый гнев. А еще это отличный способ привлечь внимание, когда мы чувствуем, что нас игнорируют.

Мягкая текстура

Люди, которых тянет на мягкую еду (рис, макароны, хлеб и прочее), больше всего в жизни хотят комфорта. Им хочется, чтобы их кто-то утешил, защитил и полюбил.

Мягкая текстура дает нам те же физиологические ощущения, которые у нас вызывают нежные объятья. Мы тянемся к такой «утешающей» еде, когда для нас наступают нелегкие времена.

Связь между едой и нашими подсознательными эмоциями вполне реальна. И хотя она неспособна полностью объяснить процессы, происходящие в нашем подсознании, она все же указывает на некоторые проблемы, стоящие нашего внимания. У каждого из нас есть определенные подавленные эмоции, и, соответственно, всем нам иногда хочется чего-то вкусненького… в нашем понимании.