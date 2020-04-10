Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона правительства по поддержке граждан

Напомним, что 1 апреля текущего года правительство одобрило под свою ответственность несколько законопроектов, которые предусматривали ряд мер для поддержки граждан, предпринимательства и ряд изменений в налогово-бюджетном законодательстве.
Законопроект включал в себя увеличение пособия по безработице и поддержку малообеспеченных семей.
Премьер-министр заявил, что 2 апреля депутаты должны были заслушать законопроект, но по случаю того, что кворум не собрался, председатель законодательного собрания закрыл заседание.
Группа парламентариев оспорила данный документ в суде, который постановил приостановить использование проекта.