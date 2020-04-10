Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона правительства по поддержке граждан

Глава исполнительной власти Молдавии Ион Кику 9 апреля провёл заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям по видеосвязи. На совещании Кику заявил, что правительство прекращает соцвыплаты для поддержки граждан, которые утвердил кабмин под собственную ответственность. Причиной этому послужило приостановление проекта Конституционным судом страны. Об этом сообщает

Напомним, что 1 апреля текущего года правительство одобрило под свою ответственность несколько законопроектов, которые предусматривали ряд мер для поддержки граждан, предпринимательства и ряд изменений в налогово-бюджетном законодательстве.

Законопроект включал в себя увеличение пособия по безработице и поддержку малообеспеченных семей.

Премьер-министр заявил, что 2 апреля депутаты должны были заслушать законопроект, но по случаю того, что кворум не собрался, председатель законодательного собрания закрыл заседание.

Группа парламентариев оспорила данный документ в суде, который постановил приостановить использование проекта.