 
  • 23:58 – МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам. 
  • 15:44 – Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома 
  • 23:50 – Азербайджанская нефть стоит 19 долларов, а баррель Джермука 110 долларов 
  • 23:58 – МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам. 
  • 22:32 – Солистка группы The Hardkiss откровенно рассказала, делали ли ей пластические операции 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона правительства по поддержке граждан

Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона правительства по поддержке граждан
Глава исполнительной власти Молдавии Ион Кику 9 апреля провёл заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям по видеосвязи. На совещании Кику заявил, что правительство прекращает соцвыплаты для поддержки граждан, которые утвердил кабмин под собственную ответственность. Причиной этому послужило приостановление проекта Конституционным судом страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Напомним, что 1 апреля текущего года правительство одобрило под свою ответственность несколько законопроектов, которые предусматривали ряд мер для поддержки граждан, предпринимательства и ряд изменений в налогово-бюджетном законодательстве.

Законопроект включал в себя увеличение пособия по безработице и поддержку малообеспеченных семей.

Премьер-министр заявил, что 2 апреля депутаты должны были заслушать законопроект, но по случаю того, что кворум не собрался, председатель законодательного собрания закрыл заседание.

Группа парламентариев оспорила данный документ в суде, который постановил приостановить использование проекта.





  •   Просмотров Сегодня: 56


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Молдавии увеличивается ежемесячный доход на каждого ребёнка
    » Медицинским сотрудникам Молдовы повысят зарплату в два раза
    » Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗ
    » Правительство Молдовы одобрило проект закона о наказании за распространение заболеваний
    » Премьер-министр Молдовы принял ряд социально-ориентированных решений
    » Премьер-министр Молдовы встретился с представителем МВФ в республике
    » Глава правительства Молдовы встретился с группой румынских инвесторов
    » Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ
    » Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл беседу с премьером России Михаилом Мишустиным
    » Премьер Молдовы принял участие в открытии национальной выставки «Сделано в Молдове 2020»
    » Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом России
    » Премьер-министр Молдовы провёл заседание по развитию туризма в Молдавии
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам.

    • 23:58
    • 37
    • 0

    Азербайджан обогнал Армению и Грузию по количеству зараженных | уже 991

    • 21:55
    • 40
    • 0

    Как оставаться в форме и не сойти с ума, ели COVID-19 привязал вас к дому

    • 21:20
    • 40
    • 0

    Таджикистан получил от АБР 1,8 млрд долларов

    • 20:10
    • 87
    • 0

    Украинцы получат 150 млн долларов от государства

    • 19:29
    • 86
    • 0

    Евросоюз планирует адресовать в Беларусь помощь в размере 60 миллионов евро

    • 16:46
    • 52
    • 0

    Глава Кыргызстана встретился с министром здравоохранения

    • 16:09
    • 63
    • 0

    Нур-Султан и Душанбе рассмотрели кооперирование усилий в нынешних условиях

    • 14:16
    • 60
    • 0

    В правительстве Армении утвердили новые антикризисные меры

    • 13:24
    • 81
    • 0

    Мария Захарова рассказала о ситуации в Афганистане

    • 13:21
    • 61
    • 0

    Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона правительства по поддержке граждан

    • 12:05
    • 57
    • 0

    Нажмите на эту точку на теле, чтобы избавиться от стресса и тревожности

    • 10:30
    • 56
    • 0

    Турция поставляла террористам израильское оружие азербайджанской сборки | Большой скандал

    • 09:30
    • 72
    • 0

    Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества

    • 00:25
    • 68
    • 0

    Казахстан и США договорились скоординировать силы в борьбе с вирусом

    • 19:13
    • 71
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57787
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52870
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48041
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43522
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37407
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 37151
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35910
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33241
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31557
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30565
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24316
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23436
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23267
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21018
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20662
    • 0

    МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам.

    • 23:58
    • 37
    • 0

    Азербайджан обогнал Армению и Грузию по количеству зараженных | уже 991

    • 21:55
    • 40
    • 0

    Таджикистан получил от АБР 1,8 млрд долларов

    • 20:10
    • 87
    • 0

    В правительстве Армении утвердили новые антикризисные меры

    • 13:24
    • 81
    • 0

    Украинцы получат 150 млн долларов от государства

    • 19:29
    • 86
    • 0

    Глава Кыргызстана встретился с министром здравоохранения

    • 16:09
    • 63
    • 0

    Евросоюз планирует адресовать в Беларусь помощь в размере 60 миллионов евро

    • 16:46
    • 52
    • 0

    Нур-Султан и Душанбе рассмотрели кооперирование усилий в нынешних условиях

    • 14:16
    • 60
    • 0

    Мария Захарова рассказала о ситуации в Афганистане

    • 13:21
    • 61
    • 0

    Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона правительства по поддержке граждан

    • 12:05
    • 57
    • 0

    Как оставаться в форме и не сойти с ума, ели COVID-19 привязал вас к дому

    • 21:20
    • 40
    • 0

    Нажмите на эту точку на теле, чтобы избавиться от стресса и тревожности

    • 10:30
    • 56
    • 0

    Турция поставляла террористам израильское оружие азербайджанской сборки | Большой скандал

    • 09:30
    • 72
    • 0

    Армянский “Дудук и его мелодия” уже давно включены в список культурного наследия человечества

    • 00:25
    • 68
    • 0

    Всех граждан Туркменистана проверят на коронавирус

    • 16:57
    • 109
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА