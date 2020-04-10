Мария Захарова рассказала о ситуации в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 апреля провела очередной онлайн-брифинг, где сообщила о нестабильной ситуации в Афганистане, даже после соглашения США с местной оппозицией. Об этом FMG.NEWS сообщили введомства.

Мария Захарова подчеркнула, что вопреки подписанному соглашению между американской стороной и талибами в Дохе 29 февраля, о выводе иностранных войск из страны и создании условий для запуска мирного процесса, между противоборствующими сторонами спустя полтора месяца ситуация кардинальным образом не изменилась.

По словам дипломата, внутри страны продолжаются ожесточённые боевые действия. Также, особое внимание вызывает сохраняющийся внутриполитический кризис в Кабуле, из-за чего не сформировано новое правительство, которое было бы принято афганским народом и международным сообществом.

Пресс-секретарь МИД РФ призвала все заинтересованные политические силы Афганистана приложить максимум усилий для разрешения внутриполитических противоречий и начать мирный диалог.

Напомним, что 29 февраля в катарской столице подписано мирное соглашение между США и талибами.

Скажем, что в соглашение говорится, об обмене пленными к 10 марта, которое не произошло. О переговорах между талибами и афганским правительством, которое, также не началось. Кроме того, бандформирования должны соблюдать правила всех подписанных договорённостей, то тогда США в течение 14 месяцев выведут войска из страны.

Добавим, что американские военные вошли в ИРА почти 19 лет назад. Данное соглашение, как надеются стороны, поможет урегулировать политический кризис в стране.

Талибан — военно-политическое движение в Афганистане, признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 года.