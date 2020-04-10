Нур-Султан и Душанбе рассмотрели кооперирование усилий в нынешних условиях

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 9 апреля обсудил с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном вопросы сохранения здоровья народа и экономической устойчивости в регионе, в условиях мировой пандемии коронавируса. Диалог лидеров состоялся в телефонном формате. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды

Официальные лица двух государств поделились информацией о конкретных шагах и антикризисных мерах в противостоянии общей беде, реализуемых государственными органами стран. В свете этой темы, таджикский лидер высоко оценил оперативность установки повсеместного антиинфекционного заслона и беспрецедентность в поддержке населения, малых и средних слоёв предпринимательства, проведённых в Казахстане.

Вместе с тем, таджикский политический деятель выразил признательность главе Казахстана, за проявление солидарности в непростое для людей время и акт доброй воли в виде продовольственной помощи — 5 тысяч тонн муки. Помимо этого, Рахмон адресовал благодарность, за эвакуацию таджикских граждан и содействие в транспортировке важных грузов через пограничные КПП Казахстана. В ответ собеседнику, Токаев отметил, что на ряду с давней дружбой, в отношениях стран, всегда присутствовали открытость и взаимная поддержка.

Далее, в ходе разговора, глава казахстанского государства проявил заинтересованность в наращивании обоюдного товарооборота, посредством взаимного продовольственного обмена. Обсуждая международную повестку, президенты подчеркнули, что государства полноценно взаимодействуют, как в регионе, так и на полях ООН. В контексте этой темы, Токаев передал слова благодарности Рахмону, за неизменную поддержку инициатив Казахстана.