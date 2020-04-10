Евросоюз планирует адресовать в Беларусь помощь в размере 60 миллионов евро

Решение Европейского союза, об оказании Республике Беларусь целевой финансовой помощи в сумме 60 миллионов евро, в рамках программы ЕС «Восточное партнёрство», 9 апреля прокомментировал пресс-представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз. Об этом сообщил официальный источник внешнеполитического ведомства.

Объём финпомощи — 60 миллионов евро, был назван ранее. Об этом проинформировал вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По словам спецпредставителя МИДа, между республикой и ЕС, уже много лет функционирует механизм сотрудничества в области технической помощи, использование таких средств, ЕС планирует с белорусским участием коллегиально. Вместе с тем, по наработкам одного из инструментов — страновой программы ЕС для республики, ежегодно из Европы поступает порядка 30 миллионов евро, кстати это в разы меньше чем получают другие страны-соседи континентального союза.

В данном конкретном случае, представительство Европы приняло решение выделить адресную помощь, в связи с генерацией пандемии нового типа вируса. Целевая финансовая помощь ЕС запланирована всем странам «Восточного партнёрства», туда входит и Беларусь. Перечисление средств из ЕС предусмотрено на основании официального запроса Белоруссии. Цели использования средств — это горящие закупки для медиков и минимизация отрицательных экономических последствий.