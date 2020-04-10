Глава Кыргызстана встретился с министром здравоохранения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9 апреля провёл встречу с главой министерства здравоохранения Сабиржаном Абдикаримовым, с которым обсудил текущую эпидемиологическую обстановку в республике. По словам Жээнбекова, сотрудники медицины и впредь будут под опекой государства. Об этом сообщает

В ходе беседы, лидер страны выразил огромную признательность медработникам, за их самоотверженный труд и отметил их особую значимость в этот непростой для страны период.

Глава государства поручил полностью обеспечить средствами индивидуальной защиты всех медиков, которые задействованы в работе по выявлению и противодействию эпидемии коронавируса.

В свою очередь, министр здравоохранения представил отчёт о проделанной работе, в котором сообщил, что больницы оснащены необходимыми медпрепаратами, лекарствами и аппаратами ИВЛ.

Кроме того, Абдикаримов отметил, что медицинские учреждения готовы к перепрофилированию для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Также, глава минздрава подчеркнул, что в стране достаточное количество тест-систем для диагностирования заболевания.