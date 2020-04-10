Украинцы получат 150 млн долларов от государства

Граждане Украины в условиях пандемии получат поддержку в размере 150 миллионов долларов со стороны правительства. Денежные средства будут выделены за счёт помощи от Всемирного банка. Соответствующий вопрос был обсужден в Киеве. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба минсоцполитики.

В рамках достигнутых договорённостей уже в мае этого года украинские власти получат 50 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в условиях активного распространения COVID-19. Остальные 100 миллионов будут потрачены на улучшение уровня соцзащиты.

Поддержка первого этапа программы будет направлена на своевременную выплату пенсий, предоставление социальной помощи инвалидам. На время карантина правительство повысит размер субсидий, в частности для тех, кто остался без работы из-за ЧС.

Власти страны также планируют расширить программу помощи малообеспеченным семьям, снизить зависимость получателей от соцвыплат, повысить адресность программы жилищных пособий.

Кабмин активно сотрудничает с рядом международных организаций и стран в целях поддержки граждан в условиях карантина. Ранее правительство Украины сообщило, что ЕС выделит 80 млн евро на борьбу с коронавирусом в стране.