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В правительстве Армении утвердили новые антикризисные меры

В правительстве Армении утвердили новые антикризисные меры
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 апреля провёл очередное правительственное совещание, на котором обсудил решения социально-экономических проблем возникшие вследствие COVID-19. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе премьера.

В начале члены правительства и Никол Пашинян обговорили процесс реализации ранее принятых экономических мер, с целью нейтрализации последствий коронавируса.

В принятой конкретной десятой мере, говорится, что государство поддержит посредством единовременного гранта, субъектов микропредприятий. В частности, помощь выделяется бенефициарам в размере 10 процентов выручки от реализации за поставленные товары, услуги или проведённые работы за первый квартал 2020 года, но не более двукратного размера минимальной зарплаты.

– Эти антикризисные меры носят оперативный, текущий характер, но в решениях есть одна особенность. Мы делаем всё возможное, чтобы эти решения имели стратегический компонент, – сказал Никол Пашинян.

Премьер-министру ответственные лица доложили, что утверждены заявки на предоставление кредитных ресурсов хозяйствующим субъектам на льготных условиях в сумме 17 миллиона долларов. 

Пашинян подчеркнул важность происходящего процесса и отметил, что это ещё раз свидетельствует о том, что антикризисные мероприятия правительства успешно претворяются в жизнь.

На заседание правительства, также обсуждена программа «Софинансирование собственного капитала», разработанная фондом государственных интересов Армении (ANIF), по которой предлагается при партнёрстве страны и частного бизнеса осуществить инвестпрограммы в сельском хозяйстве, здравоохранении, туризма и военной промышленности. 

Участники совещание, по этому вопросу обменялись мнениями, предоставили различные наблюдения и предложения по программе. Никол Пашинян поручил должностным лицам продолжить обсуждения по реализации программы с целью оценки её результативности.





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