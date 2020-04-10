Таджикистан получил от АБР 1,8 млрд долларов

Правительство Таджикистана за всё время сотрудничества с Азиатским банком развития получило от финучреждения более 1,8 млрд долларов. По словам руководства госкомитета по инвестициям данные средства были направлены на обеспечение социально-экономической стабильности. Об этом SNG.Today сообщили 10 апреля в пресс-службе госоргана.

В ходе совещания, посвященного потенциалу новых госпроектов, чиновники отметили, что по состоянию на январь 2020 года АБР наряду с другими таджикскими партнёрами инвестировал в 16 правительственных программ около 840 млн долларов. Соответствующие финсредства, как отметили госслужащие, были использованы с целью развития ряда сфер, включая частный, энергетический, транспортный, туристический сектора. Кроме того, реформы были проведены в системе здравоохранения и образования. Ряд проектов были ориентированы на предотвращение стихийных бедствий и стимулирование адаптации к изменению климата.

Руководство комитета также отметило, что в 2019 году с АБР были подписаны грантовые соглашения на реализацию двух приоритетных проектов в стране на сумму 120 миллионов долларов. Отдельной темой для разговора стало обсуждение выделения банком 404 млн долларов в период с 2020 по 2022 годы.

В коллегиальном органе также подчеркнули, что в ближайшее время кабинету министров будет предоставлен план действий по расширению потенциала сотрудничества с АБР.