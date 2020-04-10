Азербайджан обогнал Армению и Грузию по количеству зараженных | уже 991

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Инфекционная Больница в Баку 2020 год





Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане продолжает расти в геометрической прогрессии.



Оперативный штаб при правительстве 10 апреля сообщил о 65 новых заболевших COVID-19 и одной смерти. Выздоровели 58 человек.



Таким образом, общее число подтвержденных случаев составило 991, из которых 822 получают лечение в специализированных медицинских учреждениях, 10 - умерли. Проведено 61342 тестирования.

Есть информация что президент Азербейджана Ильхам Алиев бежал из страны со своей семьей, чтобы переждать пандемию в безопасном месте.



Отметим что Азербейджан целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербейджана, где солдат насильно удерживают.



К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербейджане им не могут помочь, так как медицина в Азербейджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербейджаном.

