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Азербайджан обогнал Армению и Грузию по количеству зараженных | уже 991

 Современные больницы Бакулл
Инфекционная Больница в Баку 2020 год

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане продолжает расти в геометрической прогрессии.

Оперативный штаб при правительстве 10 апреля сообщил о 65 новых заболевших COVID-19 и одной смерти. Выздоровели 58 человек.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев составило 991, из которых 822 получают лечение в специализированных медицинских учреждениях, 10 - умерли. Проведено 61342 тестирования.
 
Есть информация что президент Азербейджана Ильхам Алиев бежал из страны со своей семьей, чтобы переждать пандемию в безопасном месте. 

Отметим что Азербейджан целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербейджана, где солдат насильно удерживают. 

К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербейджане им не могут помочь, так как медицина в Азербейджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербейджаном. 


  Источник:FMG NEWS

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