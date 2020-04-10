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МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам.

 геноцид Марага
МИД Республики Арцах выступило с заявлением в связи с 28-ой годовщиной резни армян в Мараге.
Сегодня исполняется 28 лет со дня резни мирного населения армянского поселка Марага Мартакертского района Республики Арцах, совершенной вооруженными силами Азербайджана. Резня в Мараге является беспрецедентным военным преступлением, совершенным Азербайджанской Республикой на почве ненависти к армянам с целью уничтожения армянского населения.

10 апреля 1992 года, после длившегося несколько часов артиллерийского обстрела, азербайджанские вооруженные подразделения вторглись в Марагу. До этого значительная часть населения была эвакуирована, однако оставшиеся в поселке люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам. Силам самообороны Арцаха удалось освободить Марагу, однако спустя две недели азербайджанские войска вновь атаковали поселок и совершили новые преступления в отношении жителей, вернувшихся похоронить своих родственников.

Марага была захвачена азербайджанскими вооруженными силами и до сегодняшнего дня находится под оккупацией Азербайджана. По различным данным, в том числе отчетам правозащитных организаций "Human Rights Watch" и "Amnesty International", в результате военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана в Мараге, более 50 мирных жителей, в том числе 30 женщин, были зверски убиты. Еще около 50 человек, в том числе 29 женщин и 9 детей, были взяты в плен, судьба 19-ти из них до сих пор неизвестна.

Как свидетельствует член и бывшая вице-спикер Палаты Лордов Великобритании, правозащитник баронесса Кэролайн Кокс, посетившая поселок с группой представителей организации «Christian Solidarity Worldwide» непосредственно после трагедии, тела зверски убитых жителей Мараги были расчленены, изуродованы, сожжены. Леди Кокс назвала Марагу «современной Голгофой, только во много раз хуже».

Резня армян Мараги стала очередным проявлением последовательной политики этнических чисток, осуществленной азербайджанскими властями в отношении армянского народа сначала в Сумгаите, Баку и других населенных пунктах Азербайджана в 1988-1990 годах, а позже - в Северном Арцахе. Тот факт, что совершивший  бойню в Мараге командир азербайджанских вооруженных формирований Тагиев Шахин Талибоглу был удостоен звания национального героя Азербайджана, является свидетельством того, что ответственность за это преступление полностью лежит на азербайджанских властях.

Безнаказанность совершенных Азербайджаном преступлений в отношении армян и отсутствие адекватной политической и правовой оценки со стороны международного сообщества создали благоприятную почву для укоренения на государственном уровне в Азербайджане атмосферы ненависти по отношению к армянам и  всему армянскому. Спустя 24 года, в апреле 2016-го года, во время развязанной против Арцаха агрессии Азербайджан предпринял попытку теми же методами осуществить в Арцахе новые геноцидальные акты, которые были пресечены решительными действиями Армии обороны Республики Арцах.


  Источник:FMG NEWS

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