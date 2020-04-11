Зверства азербайджанцев в Мараге (Арцах) | Свидетель геноцида в Мараге



Резня в деревне Марага – еще одна кровавая страница арцахской борьбы за выживание. 10 апреля 1992 года Марага, которая стала целью азербайджанской агрессии и злодеяний, была уничтожена, навсегда оставив ужасную и кровавую картину родного села в воспоминаниях чудом спасенных мараганинцев.

Вячеслав (Славик) Григорян, ставший свидетелем резни в Мараге, вспоминает, что обстрел начался в 6 часов утра 10 апреля. Около 12 часов азербайджанские вооруженные силы начали приближаться с линии фронта, после чего они вошли в село. Сначала вошли танки, потом банды. По дороге они убили или взяли в плен несколько человек, в том числе гражданских лиц и фидаинов, которые взялись за оружие, чтобы защитить себя.

Григорян говорит, что некоторые жители прятались в укрытиях, сделанных на их земельных участках. Узнав об этом, азербайджанцы вошли туда и забрали всех – женщин, мужчин, детей. Затем они вошли в деревню и начали разрушать все, поджигая и убивая жителей. Сначала они всех убили в Мараге, затем они вошли в Маргушеван, соседствующий с Марагой. «Только 10 апреля около 80 процентов домов в Мараге были подожжены, а в Маргушване подожжены 20 домов. Были также человеческие жертвы в Маргушване.

Григорян рассказывает, что жителей убили самым ужасным образом. Они привязали одного из жителей к танку и убили его, протащив по всей деревне. Другие члены семьи жертвы, его жена и дочь, были взяты в плен. Только невестка смогла добраться до крыши и увидеть, что происходит.

«Люди были убиты любыми способами: расстрелы, ударами камнем, ударами прикладом пулемета. Они не щадили никого, даже женщин. Для них не имело значения, женщины, дети или старики», – говорит Григорян. Последний упоминает, что вечером 10 апреля около 8 часов армянские силы самообороны смогли отбросить противника. После освобождения деревни Марага собрали тела убитых и замученных односельчан и предали их земле. Только в ночь на 10 апреля марагинцы собрали около 36 тел, а остальные были собраны на следующее утро.

Григорян вспоминает, что село было освобождено в полночь, и они не видели, что там происходит из-за темноты. Только утром они увидели, что Марага была полностью уничтожена. «Я видел трупы людей на дороге, убитых и зарезанных в доме. Утром, когда было светло, мы вышли посмотреть, какова ситуация. Мы начали гулять по деревне и увидели, что много домов было сожжено, на дороге лежало много людей. В одном из домов была больная женщина, она не могла встать, а сын был в рядах самообороны, и он не мог прийти за своей матерью. Они вошли и убили эту женщину прямо в доме. Одного убили, другого зарезали … », – свидетельствует Григорян.

Григорян сейчас живет в деревне Нор Марага (Новая Марага), которая была основана чудесным образом спасенными людьми из Мараги. Бывшие марагинцы, как и часть армянского населения, изгананного из Маргушевана, сегодня живут и работают в Нор Мараге, никогда не забывая о своей родной деревне и резне, которую они там видели. Пережив все ужасы и последствия азербайджанских злодеяний, Вячеслав Григорян, как и любой житель Мараги, до сих пор живет безграничной тоской по родной деревне и месту рождения и своим желанием увидеть его снова.

«Наша родина остается родиной. Несмотря на это (резню), если скажут, что область освобождена, есть возможность вернуться туда, я немедленно вернусь. Потому что, во-первых, могилы наших старших сейчас там. Теперь мы не можем даже пойти на кладбище в праздники или особые дни, чтобы возложить цветок. Кроме того, я прожил там 40 лет и каждую ночь мечтаю побывать в нашей деревне. Если область будет освобождена, на следующий день я буду там, чтобы начать все заново. Неважно, насколько это тяжело, это моя страна… Я хочу, я действительно хочу снова поехать на родину», – говорит Григорян.

Интервью с Вячеславом Григоряном проводилось в рамках фильма «Обыкновенный

Я действительно хочу снова поехать на родину: свидетель резни в Мараге в апреле 1992 годаРезня в деревне Марага – еще одна кровавая страница арцахской борьбы за выживание. 10 апреля 1992 года Марага, которая стала целью азербайджанской агрессии и злодеяний, была уничтожена, навсегда оставив ужасную и кровавую картину родного села в воспоминаниях чудом спасенных мараганинцев.Вячеслав (Славик) Григорян, ставший свидетелем резни в Мараге, вспоминает, что обстрел начался в 6 часов утра 10 апреля. Около 12 часов азербайджанские вооруженные силы начали приближаться с линии фронта, после чего они вошли в село. Сначала вошли танки, потом банды. По дороге они убили или взяли в плен несколько человек, в том числе гражданских лиц и фидаинов, которые взялись за оружие, чтобы защитить себя.Григорян говорит, что некоторые жители прятались в укрытиях, сделанных на их земельных участках. Узнав об этом, азербайджанцы вошли туда и забрали всех – женщин, мужчин, детей. Затем они вошли в деревню и начали разрушать все, поджигая и убивая жителей. Сначала они всех убили в Мараге, затем они вошли в Маргушеван, соседствующий с Марагой. «Только 10 апреля около 80 процентов домов в Мараге были подожжены, а в Маргушване подожжены 20 домов. Были также человеческие жертвы в Маргушване.Григорян рассказывает, что жителей убили самым ужасным образом. Они привязали одного из жителей к танку и убили его, протащив по всей деревне. Другие члены семьи жертвы, его жена и дочь, были взяты в плен. Только невестка смогла добраться до крыши и увидеть, что происходит.«Люди были убиты любыми способами: расстрелы, ударами камнем, ударами прикладом пулемета. Они не щадили никого, даже женщин. Для них не имело значения, женщины, дети или старики», – говорит Григорян. Последний упоминает, что вечером 10 апреля около 8 часов армянские силы самообороны смогли отбросить противника. После освобождения деревни Марага собрали тела убитых и замученных односельчан и предали их земле. Только в ночь на 10 апреля марагинцы собрали около 36 тел, а остальные были собраны на следующее утро.Григорян вспоминает, что село было освобождено в полночь, и они не видели, что там происходит из-за темноты. Только утром они увидели, что Марага была полностью уничтожена. «Я видел трупы людей на дороге, убитых и зарезанных в доме. Утром, когда было светло, мы вышли посмотреть, какова ситуация. Мы начали гулять по деревне и увидели, что много домов было сожжено, на дороге лежало много людей. В одном из домов была больная женщина, она не могла встать, а сын был в рядах самообороны, и он не мог прийти за своей матерью. Они вошли и убили эту женщину прямо в доме. Одного убили, другого зарезали … », – свидетельствует Григорян.Григорян сейчас живет в деревне Нор Марага (Новая Марага), которая была основана чудесным образом спасенными людьми из Мараги. Бывшие марагинцы, как и часть армянского населения, изгананного из Маргушевана, сегодня живут и работают в Нор Мараге, никогда не забывая о своей родной деревне и резне, которую они там видели. Пережив все ужасы и последствия азербайджанских злодеяний, Вячеслав Григорян, как и любой житель Мараги, до сих пор живет безграничной тоской по родной деревне и месту рождения и своим желанием увидеть его снова.«Наша родина остается родиной. Несмотря на это (резню), если скажут, что область освобождена, есть возможность вернуться туда, я немедленно вернусь. Потому что, во-первых, могилы наших старших сейчас там. Теперь мы не можем даже пойти на кладбище в праздники или особые дни, чтобы возложить цветок. Кроме того, я прожил там 40 лет и каждую ночь мечтаю побывать в нашей деревне. Если область будет освобождена, на следующий день я буду там, чтобы начать все заново. Неважно, насколько это тяжело, это моя страна… Я хочу, я действительно хочу снова поехать на родину», – говорит Григорян.Интервью с Вячеславом Григоряном проводилось в рамках фильма «Обыкновенный геноцид . Марага. 10 апреля 1992 г.».

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