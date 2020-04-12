Владимир Путин вышел на связь с экипажем МКС

Национальный лидер Российской Федерации Владимир Путин 10 апреля провёл сеанс связи с МКС и поздравил всех покорителей космоса с Днём космонавтики. Об этом онлайн-радио «Голос-СНГ» сообщили в пресс-службе Кремля.

Национальный лидер Российской Федерации Владимир Путин 10 апреля провёл сеанс связи с МКС и поздравил всех покорителей космоса с Днём космонавтики. Об этом онлайн-радио «Голос-СНГ» сообщили вКремля.

– Хочу поздравить вас, уважаемые друзья, всех работников и ветеранов ракетно-космической отрасли России с приближающимся праздником, – сказал Владимир Путин.

Глава государства, также, пожелал 62-у экипажу вернуться благополучно с космической станции на Землю, а 63-у выполнить все поставленные задачи.

Продолжая речь, Путин, напомнил, что освоение космоса всегда было и остаётся для человечества символом прогресса и развития.

Российский лидер, также, отметил, что в 2020 году исполнилось 60 лет со дня создания Центра подготовки космонавтов, в стенах которого воспитана целая плеяда покорителей космоса, из более 25 стран мира.

Также, Владимир Путин подчеркнул, что государство будет уделять должное внимание одному из важнейших направлений – пилотируемой космонавтике.

Он добавил, что стремительное развитие космической отрасли пришлось на послевоенное время. Но, несмотря на испытания после ВОВ, люди стремились и будут стремиться воплотить в жизнь мечту о полётах во Вселенной.

Командир 62-о экипажа космонавт РФ Олег Скрипочка, также поздравил космонавтов с наступающим праздником.

Напомним, что Международный день космонавтики отмечают во всём мире 12 апреля в память о первом космическом полёте в 1961 году, совершённом советским лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным.