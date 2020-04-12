Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Европейского Союза

Глава исполнительной власти Молдавии Ион Кику 10 апреля провёл встречу с послом Европейского союза Петером Михалко. По утверждению главы кабмина, ЕС намерен выделить Молдавии 87 миллионов евро, которые будут направлены на минимизирование негативных последствий для экономического состояния, в связи с разбушевавшейся эпидемией COVID-19 в мире и в стране. Об этом сообщает

Премьер сообщил о том, что ЕС собирается выделить 140 миллионов евро и распределить между 6 странами в виде поддержки, которые принимают участие в программе «Восточное партнёрство».

По словам Кику, 30 миллионов из этой суммы пойдут на закупки медицинских препаратов, медикаментов, защитных средств и масок.

Общественные учреждения, которые поддерживают уязвимые слои населения, получат 11 миллионов евро. Оставшиеся 99 миллионов предназначаются для поддержки малого и среднего бизнеса в 6 государствах.

Также, собеседники обсудили эпидемиологическую ситуацию в государстве и предпринимаемые действия для дальнейшего не проникновения инфекции.

Глава правительства отметил, что поставки лекарств в Молдавию производятся в штатном режиме, благодаря поддержке Румынии.