Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Европейского Союза

Премьер сообщил о том, что ЕС собирается выделить 140 миллионов евро и распределить между 6 странами в виде поддержки, которые принимают участие в программе «Восточное партнёрство».
По словам Кику, 30 миллионов из этой суммы пойдут на закупки медицинских препаратов, медикаментов, защитных средств и масок.
Общественные учреждения, которые поддерживают уязвимые слои населения, получат 11 миллионов евро. Оставшиеся 99 миллионов предназначаются для поддержки малого и среднего бизнеса в 6 государствах.
Также, собеседники обсудили эпидемиологическую ситуацию в государстве и предпринимаемые действия для дальнейшего не проникновения инфекции.
Глава правительства отметил, что поставки лекарств в Молдавию производятся в штатном режиме, благодаря поддержке Румынии.