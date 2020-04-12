 
  • 19:38 – Таджикские учёные намерены найти лекарство от коронавируса 
  • 23:58 – МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам. 
  • 23:50 – Азербайджанская нефть стоит 19 долларов, а баррель Джермука 110 долларов 
  • 14:53 – "Азербайджанцы ножом вырезали кресты на телах" геноцид в Мараге | Cвидетельства очевидцев 
  • 22:32 – Солистка группы The Hardkiss откровенно рассказала, делали ли ей пластические операции 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

В Белоруссии прибавили ещё неделю к школьным каникулам

В Белоруссии прибавили ещё неделю к школьным каникуламВ Республике Беларусь приняли решение продлить сезонные весенние каникулы для учащихся средних школ. Министерство образования 10 апреля на своём официальном источнике сообщило об этом.

Ведомство просвещения проинформировало, что «детская радость» продлевается на шесть дней с 13 по 18 апреля. Учёба в школах начнётся в понедельник 20 апреля. Сам учебный год в целом, не удлиняется, он завершится 30 мая.

Помимо этого, информационный ресурс министерства сообщает, что на основании продления отдыха от занятий, для детей продолжат функционировать пришкольные лагеря. Их работа, будет протекать на фоне выполнения всех профилактических анти-эпидемических мер. Также, подразделения министерства образования проводят календарно-тематическую корректировку годовой учебной концепции.

В администрации президента Белоруссии о запросах минобразования и минздрава по продлению каникул, сообщили, что они были одобрены главой государства.

Добавим, что глава министерства образования Игорь Карпенко, на ведомственном совещании с представителями курируемой сферы, поручил руководителям проработать методы дистанционной работы, для учителей входящих в категорию риска.





  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Белоруссии от коронавируса излечились 77 человек
    » В Белоруссии упростили порядок регистрации лекарственных средств
    » В Белоруссии нарастят производство гречневой крупы
    » В Казахстане стартовало онлайн-обучение
    » Минздрав Белоруссии заявил о неукоснительном выполнении рекомендаций ВОЗ
    » В Сюникской области Армении ищут средства на восстановление обрушившейся церкви
    » Стал известен график зимних каникул в школах Армении
    » С сегодняшнего дня в Грузии начинается регистрация первоклассников
    » Минобразования: разговоры о понижении заработной платы учителей не соответствует действительности
    » В резиденции президента Нагорно-Карабахской Республики прошла торжественная церемония награждения учащихся
    » В Азербайджане разгорается скандал: Министр образования обвиняет правительственную газету
    » В Беларуси будут проходить оздоровление дети из КНР
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Таджикские учёные намерены найти лекарство от коронавируса

    • 19:38
    • 33
    • 0

    На совете тюркоязычных стран Казахстан инициировал полную консолидацию усилий

    • 18:47
    • 25
    • 0

    В Украине 163 ребёнка заболели коронавирусом

    • 15:30
    • 39
    • 0

    Нейрохирург: периодически отказывайтесь от завтрака и еще 2 совета, чтобы улучшить работу мозга

    • 12:20
    • 59
    • 0

    Владимир Путин вышел на связь с экипажем МКС

    • 12:19
    • 24
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Европейского Союза

    • 12:14
    • 29
    • 0

    В Белоруссии прибавили ещё неделю к школьным каникулам

    • 10:37
    • 27
    • 0

    Президент Киргизии внёс ряд предложений на саммите тюркоязычных государств

    • 10:28
    • 18
    • 0

    Никол Пашинян предложил расчёты в нацвалютах в рамках ЕАЭС

    • 09:24
    • 27
    • 0

    "Азербайджанцы ножом вырезали кресты на телах" геноцид в Мараге | Cвидетельства очевидцев

    • 14:53
    • 116
    • 0

    7 замечательных способов вырастить новые нейроны в любом возрасте

    • 12:20
    • 107
    • 0

    Зверства азербайджанцев в Мараге (Арцах) | Свидетель геноцида в Мараге

    • 09:12
    • 117
    • 0

    МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам.

    • 23:58
    • 154
    • 0

    Азербайджан обогнал Армению и Грузию по количеству зараженных | уже 991

    • 21:55
    • 142
    • 0

    Как оставаться в форме и не сойти с ума, ели COVID-19 привязал вас к дому

    • 21:20
    • 171
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57835
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52925
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48053
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43542
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37431
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 37302
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35932
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33276
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31589
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30587
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24336
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23450
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23282
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21052
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20729
    • 0

    Таджикские учёные намерены найти лекарство от коронавируса

    • 19:38
    • 33
    • 0

    На совете тюркоязычных стран Казахстан инициировал полную консолидацию усилий

    • 18:47
    • 25
    • 0

    Никол Пашинян предложил расчёты в нацвалютах в рамках ЕАЭС

    • 09:24
    • 27
    • 0

    Президент Киргизии внёс ряд предложений на саммите тюркоязычных государств

    • 10:28
    • 18
    • 0

    В Украине 163 ребёнка заболели коронавирусом

    • 15:30
    • 39
    • 0

    В Белоруссии прибавили ещё неделю к школьным каникулам

    • 10:37
    • 27
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Европейского Союза

    • 12:14
    • 29
    • 0

    Владимир Путин вышел на связь с экипажем МКС

    • 12:19
    • 24
    • 0

    "Азербайджанцы ножом вырезали кресты на телах" геноцид в Мараге | Cвидетельства очевидцев

    • 14:53
    • 116
    • 0

    Зверства азербайджанцев в Мараге (Арцах) | Свидетель геноцида в Мараге

    • 09:12
    • 117
    • 0

    МИД Арцаха: В поселке Марага люди были подвергнуты азербайджанскими военнослужащими бесчеловечным пыткам и убийствам.

    • 23:58
    • 154
    • 0

    Азербайджан обогнал Армению и Грузию по количеству зараженных | уже 991

    • 21:55
    • 142
    • 0

    Таджикистан получил от АБР 1,8 млрд долларов

    • 20:10
    • 457
    • 0

    В правительстве Армении утвердили новые антикризисные меры

    • 13:24
    • 402
    • 0

    Украинцы получат 150 млн долларов от государства

    • 19:29
    • 412
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА