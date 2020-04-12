В Белоруссии прибавили ещё неделю к школьным каникулам

В Республике Беларусь приняли решение продлить сезонные весенние каникулы для учащихся средних школ. Министерство образования 10 апреля на своём официальном источнике сообщило об этом.

Ведомство просвещения проинформировало, что «детская радость» продлевается на шесть дней с 13 по 18 апреля. Учёба в школах начнётся в понедельник 20 апреля. Сам учебный год в целом, не удлиняется, он завершится 30 мая.

Помимо этого, информационный ресурс министерства сообщает, что на основании продления отдыха от занятий, для детей продолжат функционировать пришкольные лагеря. Их работа, будет протекать на фоне выполнения всех профилактических анти-эпидемических мер. Также, подразделения министерства образования проводят календарно-тематическую корректировку годовой учебной концепции.

В администрации президента Белоруссии о запросах минобразования и минздрава по продлению каникул, сообщили, что они были одобрены главой государства.

Добавим, что глава министерства образования Игорь Карпенко, на ведомственном совещании с представителями курируемой сферы, поручил руководителям проработать методы дистанционной работы, для учителей входящих в категорию риска.