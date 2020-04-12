В Украине 163 ребёнка заболели коронавирусом

По состоянию на 11 апреля в Украине подтверждено 163 случая заражения коронавирусом среди детей. За последние сутки инфекцию подцепили 308 граждан разных возрастов. Было отмечено, что правительство делает всё возможное для борьбы с вирусной угрозой. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе кабмина.

Было отмечено, что первые два случая заболевания были зарегистрированы в Николаевской области. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко за минувшие сутки COVID-19 был зафиксирован у 18 детей. Больше всего случаев с подтверждённым диагнозом обнаружено в столице, Житомирской, Винницкой и Черновицкой областях.

В ходе общения с журналистами чиновник акцентировал внимание на том, что на данный момент госпитализирован лишь один ребёнок. Кроме того, пока ни один из соответствующих граждан не находится в тяжёлом состоянии, добавил Ляшко.

Напомним, что в целях предотвращения распространения COVID-19 в стране, в том числе среди детей, украинские власти закрыли все учебные заведения. Во избежание стагнации в сфере школьного образования по инициативе Зеленского в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» с видеоуроками для учащихся 5-11 классов от 40 ведущих педагогов государства.