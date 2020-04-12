Президент Киргизии внёс ряд предложений на саммите тюркоязычных государств

Глава государства Кыргызстан, 10 апреля при участии в саммите тюркоязычных стран посредством видеоконференции, внёс несколько предложений по консолидации усилий в борьбе с распространением коронавируса. При этом, президент подчеркнул, что закрытие границ негативно отразилось на обеспечении граждан и медсотрудников средствами защиты. Об этом сообщает

Жээнбеков предложил уменьшить барьеры на границах для поставок гуманитарных грузов, обеспечения граждан повседневными товарами, медикаментами и медицинским оборудованием, в связи с тем, что, последствия пандемии грозят снизить доходную часть бюджета страны примерно на 20% из-за ограничений на границах.

Кроме того, президент рекомендовал разработать механизмы снижения цен по экспорту товаров между странами, а также предложил облегчить действия административных и таможенных пошлин при их доставлении.

Вместе с этим, указал на верность создания единой онлайн-платформы, с помощью которой, можно создать единую виртуальную базу лекарственных препаратов.