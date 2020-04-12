Никол Пашинян предложил расчёты в нацвалютах в рамках ЕАЭС

– Мы должны укрепить наш союз даже в условиях эпидемии, – заявил премьер Армении.

Никол Пашинян 10 апреля принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в формате видеоконференции. В совещание поучаствовали премьер-министр Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Об этом FMG.NEWS сообщили вглавы правительства.

В своей речи Пашинян поделился с коллегами, информацией относительно ситуации с коронавирусом в Армении. Он рассказал, что в стране уже с 16 марта действует режим ЧП, также о принятых 10-и мероприятиях, цель которых смягчить социально-экономические последствия как для населения, так и для бизнеса страны.

Он добавил, что в создавшихся условиях, прежде всего, необходимо обеспечить непрерывное функционирование режима свободной торговли в рамках ЕАЭС, крайне недопустимо ограничение движения товаров и услуг внутри союза даже в условиях мировой угрозы.

Также, Никол Пашинян, пользуясь случаем, искренне поблагодарил российских коллег за оперативную помощь и эффективное взаимодействие.

Особенно, для Армении жизненно важное и стратегическое значение имеет российско-грузинская граница, подчеркнул премьер-министр.

– В этой связи хотел бы поблагодарить за поддержку, оказываемую со стороны правительства России, «спасибо», Михаил Владимирович, – сказал Никол Пашинян.

Отметим, что самое важное, о чём заявил глава правительства Армении – это о необходимости ускорить принятие мер для существенного увеличения доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС.

Далее, участники заседания межправительственного совета обсудили меры по предотвращению распространения коронавируса на территории ЕАЭС, экономическое развития в сложившейся ситуации, а также совместные шаги по решению существующих проблем. Собеседники договорились в ближайшем будущем продолжить обсуждение в формате видеоконференции.