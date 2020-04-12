На совете тюркоязычных стран Казахстан инициировал полную консолидацию усилий

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 10 апреля выступил на дистанционном экстренном совещании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Казахстанский лидер призвал глав государств совета сплотиться в целях преодоления возникшего глобального кризиса, и в этом контексте инициировал несколько конкретных предложений. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Повесткой виртуального форума стала тема консолидации и сотрудничества в исключении эпидемического роста вируса COVID 19. В электронном саммите приняли участие официальные лица — Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и гендиректор ВОЗ. Участники обсудили торговые, логистические связи, кооперацию в сфере здравоохранения и оказание помощи друг — другу.

Обращаясь к высоким представителям стран, президент Казахстана предложил конструктивно взяться за общее дело. Первое, это необходимость модернизации институтов общественного здравоохранения, здесь, Токаев заявил о готовности отечественных научных кругов обменяться опытом в подготовке диагностических тестов. Второе, глава Казахстана призвал, обязательно указать чрезвычайные ситуации в охране здоровья наций, в программе «Тюркское видение — 2040». В стратегическом документе необходимо акцентировать внимание на медицине.

Далее, президент Казахстана указал на предпосылки глобального экономического коллапса, и страны ССТГ не исключение. В связи с этим Токаев предложил, незамедлительно, подготовить общий «План действий», чтобы легче принять удар, накатывающейся социально-экономической волны.