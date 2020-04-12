Таджикские учёные намерены найти лекарство от коронавируса

Было отмечено, что ещё в 1981–2000 годы сотрудники института ветеринарии Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана совместно со Всероссийским институтом экспериментальной ветеринарии им. Коваленко провели совместные исследования по диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции у телят. В результате была разработана вакцина против старого штампа вируса.
На основе тех исследовательских работ было выявлено, что роль специфических иммуноглобулинов в профилактике и лечении данной болезни очень высока.
На сегодняшний день в таджикском институте созданы все необходимые условия для проведения важных научных исследований по опасным вирусным и бактериальным заболеваниям. Учёные готовы производить необходимые материалы для профилактики и лечения нового вида коронавируса — COVID-19.
Для реализации плана будут скооперированы усилия специалистов академии сельхознаук и учёных в области медицины и фармации. Исследователи уже разработали программы по началу производства препаратов для борьбы с новой угрозой.