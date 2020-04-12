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Таджикские учёные намерены найти лекарство от коронавируса

Таджикские учёные намерены найти лекарство от коронавирусаУчёные Таджикистана ищут возможные способы создания лекарства от коронавируса. Совместными усилиями различных исследователей был разработан грантовый проект по производству соответствующих препаратов. Об этом SNG.Today сообщили 10 апреля в пресс-службе минобразования и науки страны.

Было отмечено, что ещё в 1981–2000 годы сотрудники института ветеринарии Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана совместно со Всероссийским институтом экспериментальной ветеринарии им. Коваленко провели совместные исследования по диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции у телят. В результате была разработана вакцина против старого штампа вируса.

На основе тех исследовательских работ было выявлено, что роль специфических иммуноглобулинов в профилактике и лечении данной болезни очень высока.

На сегодняшний день в таджикском институте созданы все необходимые условия для проведения важных научных исследований по опасным вирусным и бактериальным заболеваниям. Учёные готовы производить необходимые материалы для профилактики и лечения нового вида коронавируса — COVID-19.

Для реализации плана будут скооперированы усилия специалистов академии сельхознаук и учёных в области медицины и фармации. Исследователи уже разработали программы по началу производства препаратов для борьбы с новой угрозой.





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