Аркатов рассказал о ключевой угрозе в Сирии

В Сирии, которая с трудом восстанавливается от ущерба, нанесенного вооруженным конфликтом и террористами, сегодня существует угроза посерьезнее – это коррупция. Навести порядок в экономике САР – сегодня это необходимость для России, об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Иван Аркатов.

Дело в том, что после многолетней борьбы с террористической угрозой на земле САР Россия взялась за восстановление ее экономики. С этой целью в республику привлечен российский бизнес, пытающийся как можно более оперативно наладить приток денег в страну. Компании из РФ заключили соглашения с правительством страны, поставили необходимую технику для разработки нефтяных и газовых полей, переработки энергетических ресурсов, преобразования их в электроэнергию и другие продукты переработки. Кроме того, россияне обучили местный персонал работе с техникой. Однако со стороны Дамаска без конца выдвигаются какие-то препоны, не позволяющие действовать дальше.

В «благодарность» за освобождение от ИГИЛ (запрещено в РФ)1 , возврат под контроль легитимно избранной власти большей части сирийской территории, включая крупный промышленный центр Алеппо и месторождения нефти и газа в Пальмире, за дипломатические усилия, приведшие к прекращению огня вооруженными группировками на севере САР, правительство не дает хода таким же эффективным и решительным действиям в экономике. Дамаск систематически находит причины, которые «мешают» предоставить преференции для российского бизнеса.

Эти причины принято оправдывать «войной» отмечает Аркатов. Проблемы с логистикой, безопасностью и прочие «препятствия» требуют денег для их «устранения». И Дамаск без конца тянет их с россиян, несмотря на то, что РФ уже и так многое для этой страны сделала. За весь период взаимодействия между Россией и Сирией было получено множество уверений и обещаний преференций и льгот, но российский бизнес по-прежнему не действует в САР. И причина тому – ужасающие масштабы коррупции на правительственном уровне.

«Коррупция в Сирии, особенно на уровне правительства — одна из самых больших проблем для России. Мы вкладываем в сирийскую экономику существенные деньги, однако результатов мы не видим. Создается впечатление, что все инвестиции, которые Россия вкладывает в Сирию, идет в чужой карман», - объясняет политолог происходящее в ближневосточной стране.

Все идет от того, что в САР есть несколько сильных арабских кланов, оказывающих влияние на развитие событий. Клан президента Асада – только одно из находящихся у власти семейств. Есть также клан Маклуфов, мнение представителей этой семьи учитывается при принятии политических и экономических решений. А также клан Хамисов – Имад Хамис ранее возглавлял министерство энергетики и, даже став премьером, продолжает курировать эту сферу. Есть и более мелкие чиновники, скованные круговой порукой коррупции.

Аркатов также напомнил слова президента Сирии, сказанные о коррупции еще год назад. Тогда Асад заявил, что она даже хуже терроризма.

Однако сам сирийский лидер не в состоянии разобраться с этой напастью. Ведь для того, чтобы нарушить законы клановой системы, нужны воля и мужество. Так что взяться за наведение порядка в экономике придется России.

«Если коррупция хуже терроризма, то Россия должна победить коррупцию в Сирии так же, как победила терроризм», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.