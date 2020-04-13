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Молдавские госслужащие получат материальную помощь

Молдавские госслужащие получат материальную помощьГлава государства Молдова Игорь Додон 13 апреля, во время еженедельного совещания с руководством страны, заявил о том, что в случае заражения коронавирусом, каждый сотрудник, задействованный непосредственно в борьбе с эпидемией, получит 16 тысяч леев в качестве материальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Данное решение касается медицинского персонала, сотрудников полиции, членов Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и других категорий госслужащих.

По словам президента, каждый человек, вне зависимости от того заразился он дома или на службе, должен получить материальную помощь.

Кроме этого, власти страны предложили новые меры для поддержания агентов по экономике, которые пострадали в результате пандемического кризиса.

Руководство республики приняло решение о компенсации банковских кредитов в размере фонда зарплаты за 90 дней. Решение будет исполнено в случае, если агент взял заём на выплату зарплат или на оборотный капитал, сроком до 31 декабря текущего года.

Додон отметил, что на данный момент ситуация в Молдове оптимистична, если сравнивать с некоторыми странами. За последнюю неделю рост инфицированных лиц в государстве составил 9,4%.





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