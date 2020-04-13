Жителям Амурской области в России стоит бояться не коронавируса

«С учетом данной статистики и сведений в СМИ о том, что все силы здравоохранение Амурской области кинуло «на борьбу» с коронавирусом, можно только предполагать, сколько «сердечников» в марте–апреле 2020 года останутся без должной профилактики и раннего выявления болезней. И какую „жатву“ заберет старуха с косой из-за того, что все скорые, врачи, больницы и поликлиники «перепрофилированы» на борьбу вот с этим. Оперативные данные портала «стопкоронавирус.рф» по состоянию на 12 апреля на 10:30 (Мск). Амурская область — 17 случаев заболевания коронавирусом, 1 человек выздоровел, 0 человек умерло», — говорится в статье Vostok.Today.

Паника, ежедневные сводки о COVID-19 и самоизоляция в России из-за пандемии коронавируса вызывает все больше вопросов в связи с открытой статистикой о смертности граждан от других болезней, они чаще отправляются в морг из-за болезней кровообращения, алкоголизма и «внешних факторов» по данным дальневосточного российского агентства Vostok.Today. Амурская область — это дальневосточный регион, который граничит с КНР. В китайском городе Ухань новый штамм вируса зарегистрировали осенью прошлого года. Но в Приамурье резкого всплеска смертности, равно как и заметных цифр о смертности из-за органов дыхания — нет.По данным Росстата, смертность из-за заболеваний дыхательной системы органов в Амурской области в январе 2019 года увеличилась по сравнению с январем 2019 года менее, чем на пять процентов. Но лукавая статистика может объединить в этом разделе и туберкулез, и рак и «отказавшие» легкие из-за обморожения. В данном субъекте РФ за два месяца на улице от «переохлаждения» погибли более 50 человек. Пока что это высокие цифры в связи с началом годом, но к лету, с повышением температуры воздуха, процент «уровня» будет падать и снизится, до заморозков.Дальневосточные журналисты изучили открытые данные Росстата о количестве смертей в данном и их причинах. Картина почти не меняется — людей умирает больше, чем рождается, в первую очередь от болезней кровообращения. Инфаркты и инсульты на первом месте рейтинга причин ухода из жизни граждан в Амурской области. На втором — новообразования (онкология). На третьем — «черный лебедь» в виде локальных ЧС (пожары, потопы, наводнения, бытовые травмы, убийства, самоубийства), аварий на дорогах и отравлений алкоголем и иными запрещенными веществами.К примеру, в январе 2020 года в Амурской области умерли 1070 человек. Прирост по сравнению с тем же месяцем 2019 года показывают графы «болезни систем кровообращения» (+61 фактов смертей в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), «новообразования» (+11), внешние причины смерти (+14), болезни органов дыхания (+12), «болезни органов пищеварения» (+5).Но ежедневную статистику на уровне федерального правительства и региональных органов власти о смертности в России публикуют только о COVID-19.