Эксперты ВОЗ высоко оценили меры борьбы с пандемией в Белоруссии

В Белоруссии завершила оценочную работу миссия ВОЗ, инспектировавшая меры борьбы с пандемией коронавируса. На брифинге для журналистов 11 апреля, глава командированной инспекции Патрик О’Коннор заявил, что всемирная организация приветствует шаги предпринимаемые белорусскими медиками в противостоянии COVID 19, сообщает БЕЛТА

В своём выступлении глава миссии ВОЗ акцентировал внимание на первичных особо важных процедурах. Это такие как — диагностическое тестирование наиболее вероятных случаев, установление их контактов, изоляция лиц с подтверждением инфекции и строгое соблюдение карантина для людей, побывавших в зонах риска. По мнению зарубежного медика, эти меры — главный козырь в реагировании на опасный вирус.

Республика Беларусь, при сдерживании разноса вируса, проявила системный подход, а также в полной мере использовала потенциал, имеющихся на вооружении лабораторий, для выявления ранней стадии инфицирования пациентов, подчеркнул миссионер. Вместе с тем, эксперты высоко оценили оперативное создание дополнительных лечебных площадок, для лечения и карантинного содержания людей. Важным аспектом они назвали то, что это никак не повлияло на работу системы здравоохранения в целом. Все остальные медицинские учреждения функционируют в штатном режиме, включая заботу о матерях с детьми и службу охраны психического здоровья.

— Мы приветствуем ту практику, которую применило белорусское государство. Но она должна быть сохранена и усилена. ВОЗ возлагает большие надежды на ответственность граждан при соблюдении предписанных мер, — сказал О’Коннор.

Экспертная группа всемирной организации инспектировала деятельность белорусских медиков с 8 по 11 апреля. Она прибыла в страну по приглашению главы государства Александра Лукашенко.