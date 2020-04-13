В мэрии Москвы заявили, что крематории столицы справятся с любой нагрузкой

В частности, «Вечерняя Москва» со ссылкой на РИА Новости процитировала высокопоставленного московского чиновника: «У нас совершенно спокойный поток и нет никаких проблем, у нас большие мощности и нет никаких вопросов».

В прошедшие выходные СМИ сообщили о заявлении руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка. В нем чиновник заверил, что столичные крематории могут выдержать любую нагрузку.

Как написала газета, руководитель департамента добавил, что крематории города способны выдержать любую нагрузку.

Источник: Яндекс.Новости

Специалист по управлению репутацией в Интернете Самсон Шоладеми в комментарии ИА FederalCity высказал мнение, что слова Немерюка свидетельствуют о типичном утилитарном подходе к людям, возникшем ещё в советские времена, когда отношение чиновников к населению было обездушенным, как к набору цифр. При таком отношении чиновник мог сказать о готовности вдвое увеличить мощности крематориев и сжигать на 10 тысяч москвичей больше.

По мнению специалиста, умный человек всегда ответит адекватно и коротко на любой, пусть даже очень странный и дурацкий вопрос, но не будет развивать свою речь и логику бездушными штампами.

Источник: Facebook / Самсон Шоладеми

Шоладеми вспомнил и другие фразы московских руководителей. Так, накануне по СМИ и соцсетям разошлась фраза от мэра Москвы Сергея Собянина о бюджетах, которые «треснут», если из них раздавать средства на помощь всем пострадавшим от эпидемии и противоэпидемиологических мер.

Алексей Немерюк отличился также тем, что когда в Москве уже начали вводиться новые меры повышенной готовности, за день до них в некоторых районах начали открываться ярмарки выходного дня. Это была очевидная глупость, ярмарки были закрыты. Кроме того, Алексей Немерюк отметился также фразой о том, что таксисты будут проверять пропуска у своих клиентов, хотя совершенно непонятно, кто мог бы уполномочить таксистов на такие действия.

Собеседник ИА FederalCity предположил, что в оперативном штабе Москвы нет определенности относительно того, кто уполномочен делать те или иные заявления. Появление некоторых неоднозначных и громких заявлений из московской мэрии Самсон Шоладеми связал с политической конкуренцией внутри правительства столицы, где существуют разные кланы, и часть чиновников думают о перспективах своей карьеры в случае ухода Сергея Собянина на повышение или понижение.