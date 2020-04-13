Узбекистан на пороге вступления во Всемирную торговую организацию

С узбекской стороны в видеоконференции поучаствовали представители министерства инвестиций и внешней торговли, а также ряда других ведомств страны, входящие в состав межведомственной комиссии по работе с ВТО.
Должностные лица Узбекистана представили американской стороне, информацию о текущем состоянии процесса присоединения страны к ВТО и необходимых документов, для поэтапного вступления.
Кристофер Уилсон положительно оценил принимаемые меры, узбекским правительством, в рамках вступления в ВТО, стороны достигли общего понимания в том, что необходимо ускорить продвижения прорабатываемых инициатив вопреки нынешней глобальной эпидемиологической обстановке.
Для прорабатывания текущих вопросов, более интенсивно и оперативно, собеседники договорились продолжить диалог с регулярным проведением аналогичных видеоконференций с целью эффективной организации всех мероприятий в процессе вступления республики в ВТО.
Продолжая дискуссию, представитель торговой организации отметил, что период эпидемии, может быть использован узбекской стороной как возможность для более тщательной подготовке к 4-у заседанию рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.
Добавим, что Узбекистан в феврале направил пакет документов и ответы на вопросы комиссии, необходимые для дальнейшей интеграции страны с ВТО.
Напомним, что 161 страна стала членом международной торговой организации.