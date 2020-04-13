Узбекистан на пороге вступления во Всемирную торговую организацию

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана проведена видеоконференция с помощником торгового представителя США по делам Южной и Центральной Азии Кристофером Уилсоном, на котором обсудили вопросы двустороннего партнёрства в рамках вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом SNG.Today 12 апреля сообщили введомства.

С узбекской стороны в видеоконференции поучаствовали представители министерства инвестиций и внешней торговли, а также ряда других ведомств страны, входящие в состав межведомственной комиссии по работе с ВТО.

Должностные лица Узбекистана представили американской стороне, информацию о текущем состоянии процесса присоединения страны к ВТО и необходимых документов, для поэтапного вступления.

Кристофер Уилсон положительно оценил принимаемые меры, узбекским правительством, в рамках вступления в ВТО, стороны достигли общего понимания в том, что необходимо ускорить продвижения прорабатываемых инициатив вопреки нынешней глобальной эпидемиологической обстановке.

Для прорабатывания текущих вопросов, более интенсивно и оперативно, собеседники договорились продолжить диалог с регулярным проведением аналогичных видеоконференций с целью эффективной организации всех мероприятий в процессе вступления республики в ВТО.

Продолжая дискуссию, представитель торговой организации отметил, что период эпидемии, может быть использован узбекской стороной как возможность для более тщательной подготовке к 4-у заседанию рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

Добавим, что Узбекистан в феврале направил пакет документов и ответы на вопросы комиссии, необходимые для дальнейшей интеграции страны с ВТО.

Напомним, что 161 страна стала членом международной торговой организации.