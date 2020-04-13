В Украине хотят создать фонд борьбы с COVID-19 размером 2,4 млрд долларов

В украинском парламенте 11 апреля был обсужден законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год». В документе предлагается создать фонд борьбы с COVID-19 в период карантина. Общий размер финсредств будет составлять около 2,4 млрд долларов. Об этом 12 апреля сообщил пресс-офис кабмина.

Законодательная инициатива подразумевает функционирование фонда как во время ЧС, так и в течение 30 дней после отмены карантина. Все решения, связанные с выделением денежных ресурсов на те или иные нужды, будут приниматься правительством страны.

Согласно программе, финансы будут направлены на решение ряда важных задач. Сюда входят закупка необходимых медицинских принадлежностей и услуг. Средства также пойдут на прибавку к зарплатам медицинских и других работников, которые задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Отдельная поддержка будет оказана их семьям.

Важным пунктом законопроекта является финпомощь лицам пожилого возраста. Часть денег будет ориентирована на восстановление резервного фонда госбюджета и предоставление кредитов по бюджетным программам.

Напомним, что на данный момент в Украине зарегистрировано 3102 случая заражения COVID-19. В общем от инфекции умерло 93 гражданина.