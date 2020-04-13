Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 13 апреля принял первого заместителя главы правительства Кубатбека Боронова. В рамках беседы, Боронов доложил обо всех принимаемых оперативных мерах по недопущению и дальнейшему нераспространению эпидемии коронавируса. Об этом сообщает

Президент, в очередной раз, отметил важность обеспечения средствами индивидуальной защиты и всем необходимым медицинских сотрудников и других людей, которые задействованы непосредственно в борьбе с пандемией.

Также, Жээнбеков поручил провести глубокий анализ обстановки для выработки эффективных предложений по стабилизации макроэкономической ситуации в стране.

В свою очередь, вице-премьер предложил рассмотреть возможность продления режима ЧС и ЧП в некоторых городах и сёлах, учитывая ежедневный рост количества инфицирования.

По словам Боронова, данная мера необходима для снижения социальных контактов между людьми во избежание дальнейшего распространения эпидемии коронавируса в Республике Киргизия.