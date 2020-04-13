Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером

Президент, в очередной раз, отметил важность обеспечения средствами индивидуальной защиты и всем необходимым медицинских сотрудников и других людей, которые задействованы непосредственно в борьбе с пандемией.
Также, Жээнбеков поручил провести глубокий анализ обстановки для выработки эффективных предложений по стабилизации макроэкономической ситуации в стране.
В свою очередь, вице-премьер предложил рассмотреть возможность продления режима ЧС и ЧП в некоторых городах и сёлах, учитывая ежедневный рост количества инфицирования.
По словам Боронова, данная мера необходима для снижения социальных контактов между людьми во избежание дальнейшего распространения эпидемии коронавируса в Республике Киргизия.