Погром на российской границе с Азербайджаном | Азербайджанцы ломают таможню

Азербайджан с 5 по 20 апреля закрыл границы из-за пандемии коронавируса и лишил своих граждан возможности вернуться домой. Несмотря на это, около 350 азербайджанцев прибыли к пропускному пункту Яраг-Казмаляр в Дагестане в надежде попасть на родину.

Но власти не открывают границы для своих же граждан. Недовольные азербайджанцы устроили беспорядки, начали пререкаться с российскими пограничниками и бросались на железные ворота, есть задержанные и арестованные. Они потребовали пустить их на родину и объявили голодовку.



В итоге зачинщиков задержали, они арестованы судом Магарамкентского района Дагестана на десять суток. Как всегда азербайджанцы показали свое лицо кочевников.



